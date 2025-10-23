RETRO RÁDIÓ

Muri Enikő: ,Ez tényleg rendkívüli erőt ad

Az énekesnő idén az október 23-i ünnepségen a színpadról követte az eseményeket, beleértve Magyarország miniszterelnökének beszédét is. Muri Enikő számára óriási megtiszteltetés volt a meghívás, mivel fontosnak tartja a nemzeti ünnepet, a hősök tiszteletét és a béke ügyét.

Az október 23-i megemlékezésen hatalmas részvétel volt mind a Békemeneten, mind az állami ünnepségen. A várakozásoknak megfelelően ismét sokan vonultak Budapest utcáin. A rendezvény nemcsak az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére szolgált, hanem lehetőséget adott a résztvevőknek, hogy együtt érezzék a közösség erejét, és megmutassák, milyen erőt képviselnek közösen az azonos értékrendet valló emberek. A hangulatot minden évben a békés menet, a kulturált részvétel és a közös ünneplés határozza meg, idén sem volt másként. Muri Enikő az idei ünnepségen a színpadról hallgatta végig Orbán Viktor beszédét, sok más hírességgel együtt – írja a Bors.

Muri Enikő megtiszteltetésnek érezte, hogy ott lehet
Számos híresség követte a színpadról Orbán Viktor október 23-ai beszédét, Muri Enikő megtiszteltetésnek érezte, hogy ott lehet
Muri Enikő, október 23.
Muri Enikő jó hangulatot tapasztalt:  „Valóban egy békés menetelés volt a Kossuth tér irányába”

Muri Enikő már korábban is részt vett a Békemeneten, és személyes tapasztalata alapján buzdított is mindenkit az idei részvételre: „Voltam már korábban is Békemeneten és nagyon jó hangulatú volt. Nem tapasztaltam gyűlölködő, rosszindulatú megjegyzéseket a másik oldal felé. Valóban egy békés menetelés volt a Kossuth tér irányába” – mondta. Muri Enikő óriási megtiszteltetésnek érzi, hogy meghívást kapott az október 23-ai állami ünnepségre. 

Soha nem látott tömeg a Kossuth téren

Személyes érintettségem nincs 56-ról, de fontosnak tartom, hogy ott legyek az ilyen eseményeken

– fogalmazta meg. Nem csupán hagyománytiszteletből, hanem a közösség erejét is átélve várta az idei október 23-át. „Nagyon jó érzés együtt lenni azokkal, akik hasonlóan gondolkodnak, és ez tényleg rendkívüli erőt ad” – szögezte le.

Muri Enikő az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékezett 2025-ben
Muri Enikő az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékezett és kiállt a béke melett

A drogellenes harc egyik nagykövete lett

Muri Enikő közéleti szerepvállalása nem újkeletű. Tagja lett a Drogellenes Digitális Polgári Körnek (DPK), ahol aktívan részt vesz a drogprevenciós programokban: „A művészemberek sokszor olyan dolgokat is magukra vesznek, amit nem feltétlenül kellene… Mi ezt szeretnénk megelőzni: kommunikációval, beszélgetéssel” – fogalmazott. A DPK alapítói között szerepeltek ismert előadók, és Enikő jelenléte a fiatalok felé is jelzés, hogy a közösségi felelősségvállalás fontos. „Örülök mindenkinek, aki eljött, és itt volt velünk” – foglalta össze Muri Enikő.

 

