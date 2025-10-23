RETRO RÁDIÓ

Megindító pillanat: ez a dal zengett Orbán Viktor beszéde előtt október 23.-án

Az „Apám hitte” című dal sokak számára a közös nemzeti élményt szimbolizálja. Orbán Viktor beszéde előtt szólt Sztevanovity Zorán dala.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.23. 15:22
október 23. Orbán Viktor Békemenet

A Parlament előtt állami ünnepségen tömegek énekelték együtt Sztevanovity Zorán ikonikus „Apám hitte” című dalát az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére. A dalt egy „pesti srác” előadásában hallhatták, és a Kossuth téren a meghatottságtól helyenként elcsendesedő tömeg ereje tapintható volt. A dal Orbán Viktor beszéde előtt csendült fel – írja a Bors.

Egy igazi "pesti srác" énekelte el az Apám hitte című dalát, Orbán Viktor beszéde előtt
Egy igazi "pesti srác" énekelte el az Apám hitte című dalát, Orbán Viktor beszéde előtt Fotó: Bors

Míg a tömeg Orbán Viktor beszédére várt, felcsendült Zorán slágere

Az 1956-os hősök emlékére megrendezett, nagyszabású állami ünnepségre magyar honfitársaink tízezrei voltak kíváncsiak. A hatalmas tömeg nem is várt hiába, hiszen egy színvonalas és méltóságteljes ünnepség vette kezdetét kora délután. A Parlament előtt felállított színpadon, Orbán Viktor beszéde előtt színészek és énekesek engedtek bepillantást 1956 október 23-a történelemformáló eseményeibe. Majd eljött a pillanat, amikor egy "ifjú forradalmár" rázendített Sztevanovity Zorán megrendítő erejű és örök érvényű tartalommal bíró dalára. Szólt és szállt az Apám hitte, amit a hatalmas tömeg, egy emberként énekelt. 
Így zengett az ismert sláger az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepén:

 

 

