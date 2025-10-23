Megindító pillanat: ez a dal zengett Orbán Viktor beszéde előtt október 23.-án
Az „Apám hitte” című dal sokak számára a közös nemzeti élményt szimbolizálja. Orbán Viktor beszéde előtt szólt Sztevanovity Zorán dala.
A Parlament előtt állami ünnepségen tömegek énekelték együtt Sztevanovity Zorán ikonikus „Apám hitte” című dalát az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére. A dalt egy „pesti srác” előadásában hallhatták, és a Kossuth téren a meghatottságtól helyenként elcsendesedő tömeg ereje tapintható volt. A dal Orbán Viktor beszéde előtt csendült fel – írja a Bors.
Míg a tömeg Orbán Viktor beszédére várt, felcsendült Zorán slágere
Az 1956-os hősök emlékére megrendezett, nagyszabású állami ünnepségre magyar honfitársaink tízezrei voltak kíváncsiak. A hatalmas tömeg nem is várt hiába, hiszen egy színvonalas és méltóságteljes ünnepség vette kezdetét kora délután. A Parlament előtt felállított színpadon, Orbán Viktor beszéde előtt színészek és énekesek engedtek bepillantást 1956 október 23-a történelemformáló eseményeibe. Majd eljött a pillanat, amikor egy "ifjú forradalmár" rázendített Sztevanovity Zorán megrendítő erejű és örök érvényű tartalommal bíró dalára. Szólt és szállt az Apám hitte, amit a hatalmas tömeg, egy emberként énekelt.
Így zengett az ismert sláger az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepén:
