Cooky nem tudott nemet mondani Orbán Viktor felkérésére: „Óriási megtisztelés volt"

Október 23-án a Kossuth téren jelenlévők különleges pillanatok tanúi lehettek Orbán Viktor beszédénél. A miniszterelnök mögött, több ismert személy mellett, Cooky, a népszerű francia–magyar rádiós műsorvezető is ott állt, akit maga Orbán Viktor hívott meg az ünnepségre. A meghívás hatalmas megtiszteltetés volt számára, hiszen kevesen mondhatják el magukról, hogy a miniszterelnök személyes felkérésére lehettek jelen a nemzeti ünnepen – írja a Bors.

A francia műsorvezető is meghívást kapott az október 23-ai állami ünnepségre Orbán Viktortól - Fotó: Mediaworks

Cooky büszke rá, hogy eszébe jutott a miniszterelnöknek

Cooky elárulta, hogy számára ez nemcsak egy hivatalos esemény volt, hanem mélyen személyes pillanat is:

Óriási megtisztelés volt, hogy a miniszterelnök úr gondolt rám. Azért ez nem mindennapi dolog. Bárki bármit mond, nincs az embernek szíve nemet mondani egy ilyen meghívásra

– mondta nevetve, de meghatottsággal a hangjában. Hozzátette, hogy amikor felkérték, nem is gondolkodott sokáig: „Nem vagyok egy ekkora nagy sztár, de azért ez megtisztelő, hogy itt lehettem!” – fogalmazott közvetlen stílusában.

Cooky Orbán Viktor felkérésére nem tudott nemet mondani (Fotó: Máté Krisztián)

Különleges kötődése van 1956-hoz

A rádiós számára az 1956-os szabadságharc mindig különleges érzelmi töltettel bírt, hiszen édesapja is ’56-os menekült volt. Gyerekkorában, amikor családjával Párizsban élt, édesapja sokat mesélt neki Magyarországról és arról, mit jelentett számára a forradalom: „Tudni kell, hogy édesapám magyar volt, Alsóörsön született, a Balaton mellett. Kicsi voltam, amikor mesélt nekem az országról, hogy hol van Magyarország, mi a fővárosa, és arról is, hogy mi történt ’56-ban. Három fontos dátumot tanultam tőle: 1789, a francia forradalom, 14–18 és 39–45, a két világháború, de jött egy negyedik is: 1956”– árulta el a népszerű rádiós.

Cooky édesapja Magyarországon született (Fotó: Máté Krisztián)

Ezért menekült el Franciországból

Cooky apja húszévesen menekült el az országból a húgával, miután nevelőapja református lelkipásztor volt, és akkoriban „nem nézték jó szemmel, ha valaki keresztény volt és hitt Istenben”. A fiatal férfi és testvére Hegyeshalomnál próbáltak átszökni a határon, miközben hallották a fegyverek ropogását és a forradalmárokat:

Édesapám húzta maga után a húgát a szögesdróton át, megsérült a keze, és elájult. Szóval ez egy kőkemény történet volt ’56-ból

– mesélte meghatottan.