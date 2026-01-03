RETRO RÁDIÓ

„Teljesen forrónak érzem” – Varga Viktor a 3 fokos Dunából üzent – Videó

Egy szál alsónadrágban sétált bele a jéghideg Dunába az énekes. Varga Viktor keményen kezdte az évet.

Varga Viktor tél úszás

Lételeme a polgárpukkasztás, így szinte adta magát, hogy Varga Viktor 2026 elején megmártózzon, majd ússzon egyet a fagypont körüli Dunában. S, hogy mit tett az énekes a csobbanás után? Egy kicsit kifeküdt a hóba... Meg persze megosztotta a meglátásait a hidegről és a jeges vízről.

Varga Viktor
Varga Viktor 2026 örömére úszott egyet a jéghideg Dunában (Fotó: Bánkúti Sándor)

Varga Viktor: ettől fiatalodik az ember

Miután nyakig merült a Duna jéghideg vizében, bölcselkedett egy sort Varga Viktor. 

Csodálatos... Ettől fiatalodik az ember... És ettől a ponttól kezdve már nem tesz különbséget a testünk a forró és a hideg között. Teljesen forrónak érzem egyébként...

– árulta el az énekes, aki a barátnőjét is rávette, hogy próbálja ki a jéghideg Duna vizét.

Nézd meg a videót!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
