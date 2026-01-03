„Teljesen forrónak érzem” – Varga Viktor a 3 fokos Dunából üzent – Videó

Lételeme a polgárpukkasztás, így szinte adta magát, hogy Varga Viktor 2026 elején megmártózzon, majd ússzon egyet a fagypont körüli Dunában. S, hogy mit tett az énekes a csobbanás után? Egy kicsit kifeküdt a hóba... Meg persze megosztotta a meglátásait a hidegről és a jeges vízről.

Varga Viktor 2026 örömére úszott egyet a jéghideg Dunában (Fotó: Bánkúti Sándor)

Varga Viktor: ettől fiatalodik az ember

Miután nyakig merült a Duna jéghideg vizében, bölcselkedett egy sort Varga Viktor.

Csodálatos... Ettől fiatalodik az ember... És ettől a ponttól kezdve már nem tesz különbséget a testünk a forró és a hideg között. Teljesen forrónak érzem egyébként...

– árulta el az énekes, aki a barátnőjét is rávette, hogy próbálja ki a jéghideg Duna vizét.

Nézd meg a videót!