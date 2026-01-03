„Teljesen forrónak érzem” – Varga Viktor a 3 fokos Dunából üzent – Videó
Egy szál alsónadrágban sétált bele a jéghideg Dunába az énekes. Varga Viktor keményen kezdte az évet.
Lételeme a polgárpukkasztás, így szinte adta magát, hogy Varga Viktor 2026 elején megmártózzon, majd ússzon egyet a fagypont körüli Dunában. S, hogy mit tett az énekes a csobbanás után? Egy kicsit kifeküdt a hóba... Meg persze megosztotta a meglátásait a hidegről és a jeges vízről.
Varga Viktor: ettől fiatalodik az ember
Miután nyakig merült a Duna jéghideg vizében, bölcselkedett egy sort Varga Viktor.
Csodálatos... Ettől fiatalodik az ember... És ettől a ponttól kezdve már nem tesz különbséget a testünk a forró és a hideg között. Teljesen forrónak érzem egyébként...
– árulta el az énekes, aki a barátnőjét is rávette, hogy próbálja ki a jéghideg Duna vizét.
Nézd meg a videót!
