Csak le akart nézni – a mélybe zuhant Varga Viktor

Csak erős idegzetűeknek!

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.09.03. 11:30
Varga Viktor Ciprus zuhanás

Cipruson élvezi az életet és a nyarat Varga Viktor. Az őrült kihívásokra előszeretettel igent mondó énekes természetesen a szerelem szigetén is kereste az adrenalin-fokozó lehetőségeket, így bátran egy tengerparti szikla peremére merészkedett.

Varga Viktor
Csak le akart nézni – a mélybe zuhant Varga Viktor (Fotó: mw archív)

Miközben a körülötte lévők arról diskuráltak, hogy vajon veszélyes lehet vagy sem leugrani az adott magasságból, a Lehet zöld az ég című sláger előadója egyre közelebb merészkedik a ciprusi szikla széléhez.

Csak le akarok itt nézni

– mondja Viktor, aki a következő pillanatban már zuhan is a mélybe, majd hatalmas csobbanással megérkezik a vízbe.

A rajongók persze dicsérték kedvencüket: „Szép ugrás volt”, „Bátor vitéz!”, „Le a kalappal!”

Mit is mondhatnánk: „Viktor, nem te lennél!”

„Csak erős idegzetűeknek!” – írta Varga Viktor az Instagram-oldalán megosztott videó mellé. Mutatjuk is!

 

