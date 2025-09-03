Csak le akart nézni – a mélybe zuhant Varga Viktor

Csak erős idegzetűeknek!
Cipruson élvezi az életet és a nyarat Varga Viktor. Az őrült kihívásokra előszeretettel igent mondó énekes természetesen a szerelem szigetén is kereste az adrenalin-fokozó lehetőségeket, így bátran egy tengerparti szikla peremére merészkedett.
Miközben a körülötte lévők arról diskuráltak, hogy vajon veszélyes lehet vagy sem leugrani az adott magasságból, a Lehet zöld az ég című sláger előadója egyre közelebb merészkedik a ciprusi szikla széléhez.
Csak le akarok itt nézni
– mondja Viktor, aki a következő pillanatban már zuhan is a mélybe, majd hatalmas csobbanással megérkezik a vízbe.
A rajongók persze dicsérték kedvencüket: „Szép ugrás volt”, „Bátor vitéz!”, „Le a kalappal!”
Mit is mondhatnánk: „Viktor, nem te lennél!”
„Csak erős idegzetűeknek!” – írta Varga Viktor az Instagram-oldalán megosztott videó mellé. Mutatjuk is!
