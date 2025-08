Varga Viktor feleslegesen építette fel a házát? Nem is akar beköltözni

Varga Viktor jurtája mellett már évek óta építi a házát, ahová beköltözhet a természeti viszontagságok elől. A sors fintoraként épp ezek lassítják az építkezést, az új otthon ugyanis megsínylette már a Duna áradását, és a hatalmas viharokat is. Ennek ellenére szépen lassan csak elkészül az ingatlan, de Viktor most kijelentette, nem várja, hogy beköltözhessen, most kiderült az is, miért.

Varga Viktor Istenes Bence püfölésére készül, de szomszédja megkeseríti az életét, nem is akar beköltözni a házába (Fotó: mw archív)

Varga Viktor a Volo podcast vendégeként mesélt arról, hogy milyen tervei vannak az új házzal kapcsolatban, de ezek korántsem azok, amiket bárki gondolna.

„A telkemet úgy kell elképzelni, mint egy kert, amiben elől van egy ház, mögötte pedig a jurtám, 4 méteres oszlopokon, mert egyszer az is elázott. Az életterem leginkább a jurta, jelenleg is abban lakok, és télen is működik” – írta le Viktor a jelenlegi helyzetet.

A ház az leginkább egy nyári lakosztály, mert minden nyitott, nincsenek ablakok sem. De van benne egy baldachinos ágy a szobában, illetve műhelyek lesznek. Én nem akarok házban lakni, nem bírok négy fal között élni. Szobrász-, festő- és köcsögözőműhelyt tervezek bele

– jelentette ki.

Varga Viktor háza tönkrement a víz miatt

Az énekes azt is elárulta, hogy bár rengeteg pénze és ideje ráment a építkezésre, csaknem újra kellett kezdenie, amikor az árvíz miatt az alsó szinten omladozni kezdtek a falak.

„Nagyon sok pénzbe került, rengeteget dolgoztam azért, hogy helyre tudjam állítani. Az volt a probléma, hogy nem jó anyagokat használtunk, ami egy nagyon nagy tanulópénz volt. Most már tudom, mit kell használni és az alsó szinten szinte mindenhol műgyanta van” – árulta el a nehéz időszakról Viktor.

A szomszédi viszonyok sem felhőtlenek

Míg a természeti csapások okozta károkat ki lehet küszöbölni, addig az emberek miatt adódó problémákat sokkal nehezebb. Az énekes a Bochkor pénteki adásában árulta el, hogy egy idős hölgy keseríti meg az életét, akivel egyszerűen nem tud mit kezdeni. Bochkor Gábor azt is kiderítette, hogy Varga Viktor bokszedzés közeben is erre a szomszédra gondol Istenes Bence helyett, akivel a Hell Boxing Kings gálameccsén küzdeni fog, mert ennyire elfajult a helyzet.