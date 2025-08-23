Somhegyi Krisztiánék random kiruccanása: „Élő szexshow-n találtuk magunkat”

A TV2 Párharc című műsorának forgatása után Somhegyi Krisztián és Viczián Viktória nem hagyták, hogy a barátságok a stúdióban maradjanak. Rendszeresen összejárnak Rácz Gergőékkel és Kósa L. Adolfékkal, most pedig egy spontán spanyolországi nyaralásra indultak el együtt.

Somhegyi Krisztián Viczián Viktória oldalán benne van a random kalandokban

„Ez egy teljesen hirtelen jött ötlet volt: nálunk volt egy sütögetés, amire meghívtuk őket, és ott a lányok bedobták, hogy mi lenne, ha elmennénk együtt nyaralni. Néhány nap alatt le is szerveztük az egészet, és múlt héten már úton is voltunk. Nagyon szép volt: gyönyörű volt a tenger, százfokos napsütés, egyetlen felhő sem volt az égen. A víz kellemesen hűsített, de nem volt hideg, pont ideális. Nagyon jól éreztük magunkat, mindent megtapasztaltunk, ami egy tökéletes nyaraláshoz kell” – kezdte lapunknak a kiváló műugró.

A sok idilli pillanat közé azonban egy teljesen váratlan program és meglepő esemény is becsúszott.

„Adolfiéknak van kint egy magyar ismerősük, aki beajánlott nekünk egy helyet, ahol mindenféle show-műsor megy. Hát nem viccelek, egy élő szexshow-n találtuk magunkat, méghozzá Star Wars-köntösbe csomagolva: Darth Vader és Leia hercegnő szerelmeskedtek a színpadon, miközben seg-wayen gurultak! Ez volt talán a legextrémebb élményünk az életünkben, és biztos, hogy mély nyomot hagyott a csapatban!” – nevetett a sportoló.

A nyaralás tehát tele volt pihentető, izgalmas és váratlan pillanatokkal, de Krisztiánéknál még ezek után sem áll meg az élet: szépítgetik az otthonukat, emellett már javában zajlanak az esküvőjük előkészületei is.

Folyamatosan alakítgatjuk az otthonunkat, főleg a kertet szépítjük, de most az esküvő szervezése viszi el az energiánk nagy részét. Már megvan a dátum: jövő augusztusban lesz az esküvőnk. Készül a meghívó, összeállt a vendéglista, és lassan jöhetnek a beszállítók, a zene és a menü kiválasztása is.

