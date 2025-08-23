„Ez egy UFO!” - Kiáltotta el magát a meztelenül cigiző legendás zenekar frontembere

John Lennon olyan dalokat írt, amelyek nem e világiak, de a Beatles ikonja úgy vélte, hogy egyszer teljesen meztelenül pillantott meg egy UFO-t. azaz egy földönkívüli lényt.

Fotó: Illusztráció/Pexels

A zenész akkori barátnőjével, May Panggal volt, amikor 1974. augusztus 23-án, egy forró nyári napon úgy döntött, hogy kimegy cigizni. John akkoriban egy New York-i lakásban élt, az East River közelében. John meztelenül kiment az erkélyére, hogy lehűljön, és megdöbbent attól, amit látott. A UFO-észlelés történetét May mesélte el a The Beatles Story-nak Liverpoolban.

May szerint John kiment, hogy megnézze a furcsa villogó fényeket, amik egy csendes, kör alakú, sötét színű, fehér pulzáló fényekkel díszített tárgyból származtak. May állítólag azt kiáltotta: „Ez egy UFO!”, amikor a rejtélyes tárgy állítólag közvetlenül felettük volt. A párocska ezután állítólag megfigyelhette, ahogy az égbe szökik.

John állítólag még viccelődött is, és később ragaszkodott hozzá, hogy „nem őrült meg”, amikor elmesélte a történetet. A The Beatles Story szerint John és May beszámoltak a rendőrségnek és az újságoknak az UFO-ról, és állítólag mindketten megerősítették, hogy hasonló jelentések is érkeztek.

John Lennon / Fotó: Keystone Press Agency / Northphoto

A lehetséges UFO-észlelés közvetlenül azután történt, hogy John befejezte a „Walls and Bridges” album munkálatait. Az album belső borítóján később egy feljegyzés jelent meg: „1974. augusztus 23-án 9 órakor láttam egy UFO-t”. John a „Nobody Told Me” című dalában is utalt az UFO-incidensre, amelyet később, 1984-ben, halála után adtak ki. A dalszöveg így szólt: „UFO-k vannak New York felett, és ez nem is lep meg túlságosan.”

Néhány évvel később Uri Geller médium a Sky Newsnak elmondta, hogy beszélt Johnnal a találkozásáról, és állítása szerint a sztár még egy rejtélyes tárgyat is adott neki. Elárulta azt is, hogy most már birtokolja a Beatles-sztár által készített vázlatot az „UFO”-ról - írja a Daily Star.