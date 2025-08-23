RETRO RÁDIÓ

„Ez egy UFO!” - Kiáltotta el magát a meztelenül cigiző legendás zenekar frontembere

Épp egy légyott után akarta lehűteni magát.

Megosztás
Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.08.23. 20:30
frontember ufo John Lennon zenekar

John Lennon olyan dalokat írt, amelyek nem e világiak, de a Beatles ikonja úgy vélte, hogy egyszer teljesen meztelenül pillantott meg egy UFO-t. azaz egy földönkívüli lényt.

Fotó: Illusztráció/Pexels

A zenész akkori barátnőjével, May Panggal volt, amikor 1974. augusztus 23-án, egy forró nyári napon úgy döntött, hogy kimegy cigizni. John akkoriban egy New York-i lakásban élt, az East River közelében. John meztelenül kiment az erkélyére, hogy lehűljön, és megdöbbent attól, amit látott. A UFO-észlelés történetét May mesélte el a The Beatles Story-nak Liverpoolban.

May szerint John kiment, hogy megnézze a furcsa villogó fényeket, amik egy csendes, kör alakú, sötét színű, fehér pulzáló fényekkel díszített tárgyból származtak. May állítólag azt kiáltotta: „Ez egy UFO!”, amikor a rejtélyes tárgy állítólag közvetlenül felettük volt. A párocska ezután állítólag megfigyelhette, ahogy az égbe szökik.

John állítólag még viccelődött is, és később ragaszkodott hozzá, hogy „nem őrült meg”, amikor elmesélte a történetet. A The Beatles Story szerint John és May beszámoltak a rendőrségnek és az újságoknak az UFO-ról, és állítólag mindketten megerősítették, hogy hasonló jelentések is érkeztek.

John Winston Lennon 1940-80
John Lennon / Fotó: Keystone Press Agency / Northphoto

A lehetséges UFO-észlelés közvetlenül azután történt, hogy John befejezte a „Walls and Bridges” album munkálatait. Az album belső borítóján később egy feljegyzés jelent meg: „1974. augusztus 23-án 9 órakor láttam egy UFO-t”. John a „Nobody Told Me” című dalában is utalt az UFO-incidensre, amelyet később, 1984-ben, halála után adtak ki. A dalszöveg így szólt: „UFO-k vannak New York felett, és ez nem is lep meg túlságosan.” 

Néhány évvel később Uri Geller médium a Sky Newsnak elmondta, hogy beszélt Johnnal a találkozásáról, és állítása szerint a sztár még egy rejtélyes tárgyat is adott neki. Elárulta azt is, hogy most már birtokolja a Beatles-sztár által készített vázlatot az „UFO”-ról - írja a Daily Star. 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu