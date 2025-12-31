Baukó Éva szexi angyalként hódít

Baukó Éva nem először mutatja meg tökéletes alakját a közösségi oldalain, ám most egy minden eddiginél tüzesebb fotósorozattal lepte meg követőit. A sztár testét csupán egy fehér csipkeruha borítja.

Baukó Éva testét egy szál csipke borítja (Fotó: Instagram / Baukó Éva)

Baukó Éva alakját irigylik a neten

A Való Világ egykori botrányhőse 42 éves korában is elképesztő formában van. Legújabb Instagram-bejegyzésében nem hagy sok mindent a képzeletre, ugyanis egy apró hófehér angyal jelmezben pózol, a kamera pedig imádja őt.

A vadító karácsonyi fotózás eredménye magáért beszél, Baukó Éva rajongói odáig vannak a képekért, a kommentszekciót szinte azonnal elárasztották bókokkal:

Nincsenek szavak.....

„Elképesztő kép.”

Az angyalok köztünk járnak! Gyönyörű vagy Éva!

„Fantasztikusan nézel ki ebben a ruhában (is)” – záporoztak a dicsérő hozzászólások.

A valóságshow szereplő követői nem csak tetszésüket fejezték ki, hanem kérték is a sztárt, hogy több ilyen bejegyzést tegyen közzé, ugyanis imádják őt.

Baukó Éva újra meglepte követőit

Baukó Éva hosszú évek után is képes meglepni a közönséget, néhány hónappal ezelőtt őszintén vallott céljairól, amelyek között egyedülálló nőként tervez gyermeket vállalni. Akkori elmondása szerint mindent ennek rendelt alá, ezért utasította vissza a TV2 kalandműsorát, az Ázsia Expresszt is. Anyaságról szóló vágyai miatt még az ismerkedésről is lemondott mondván, hogy egyetlen férfival szemben sem lenne tisztességes, ha ekkora feladat elé állítaná.

Komolyra fordítva a szót: most nincs párom és valószínűleg egy jó darabig ez így is marad. Már nyilatkoztam arról, hogy gyermeket tervezek, akit egyedül szeretnék vállalni. Véleményem szerint nem lenne fair egyetlen férfivel szemben sem, ha közölném vele, hogy hamarosan beültetésem lesz és babát várok. Nem várnám el senkitől, hogy ezt a furcsa helyzetet kezelni tudja. Így mondhatom azt, hogy tudatosan nem ismerkedek

– nyilatkozta korábban a Borsnak.