Baukó Éva kipakolta a ciciket: „Nézheted, de nem érintheted” – Fotó

A csinos celebritás ismét bebizonyította, hogy nem véletlenül tartják a hazai hírességek egyik legszexibbjének. Baukó Éva Instagram-oldalán osztott meg egy fotót, amin megmutatta fiatalokat megszégyenítő alakját és giga dekoltázsát is. Tette mindezt egyébként egy visszafogott mégis szexi sminkkel az arcán, csábos tekintettel, aranyló hajkoronával és egy olyan aprócska bikini felsőbben, amit nem mindenki merne bevállalni.

Baukó Éva az egyik legszebb magyar celeb Fotó: Metropol

„Nézheted, de nem érintheted” – írta a füllesztő fotójához Baukó Éva.

„Dögös szépség”

„De én meg akarom érinteni”

„Gyönyörű vagy bébi”

– záporoztak Évának a dicsérő hozzászólások.

Baukó Éva és a botrányai

Az elmúlt években Éva többször került reflektorfénybe botrányai miatt, hiszen nyíltan vállalta véleményét, sokszor éles vitákba keveredett más hírességekkel. Most azonban tudatosan próbálja kerülni a felesleges konfliktusokat, és inkább a saját békéjére, valamint rajongóira koncentrál.

Elegem lett a folyamatos celebharcokból és értelmetlen támadásokból, szeretném nyugodtabban élni az életem

– vallotta korábban.

A botránymentesebb időszak azonban nem jelenti azt, hogy Éva ne maradt volna ugyanaz a szókimondó, őszinte személyiség, akit a közönség annyira megszeretett. Rajongói imádják benne, hogy mindig fel meri vállalni, amit gondol, nem köntörfalaz, és ezzel sokak számára inspirációvá vált. Emellett persze azt sem lehet elhallgatni, hogy sokak szerint ő az egyik legszebb nő az országban, akinek minden egyes fotója igazi szenzáció.