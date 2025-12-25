„Mint egy festmény” - Bódi Sylvi karácsonyi fotója elvarázsolta a rajongókat
A csinos modell ismét kitett magáért.
Bódi Sylvi már hosszú ideje karácsonyi lázban égett, így nem csoda, hogy annyira várta a szentestét. Nemrégiben pedig egy friss bejegyzést osztott meg a közönségi oldalán, amiben egyúttal a rajongóinak is üzent.
Bódi Sylvi karácsonyi üzenete: Kívánom, hogy ezek a napok valóban a nyugalomról, a békéről és a szeretetről szóljanak
A képen az látható, amint a csinos modell egy széken ülve villantja meg végtelen hosszú, formás lábait. Bódi Sylvi mögött felfedezhető a karácsonyfa is, ám ez kevésbé foglalkoztatja a követőit.
Kívánom, hogy ezek a napok valóban a nyugalomról, a békéről és a szeretetről szóljanak. Legyen idő megállni egy pillanatra, együtt lenni, nevetni, ölelni és egyszerűen csak jelen lenni. Áldott, meghitt Karácsonyt kívánok mindenkinek, sok szeretettel és minden jót az ünnepekre!
- írja Bódi Sylvi a posztjában.
A rajongók szintén Boldog karácsonyt kívántak a modellnek, ám volt, akit elragadott Sylvi szépsége.
Mint egy festmény
- lelkendezett az egyik kommentelő.
Jó ez a kép. Szép vagy!
- fogalmazott egy másik követő.
Szexi puma!
- jegyezte meg egy harmadik hozzászóló.
A Bódi Sylviről készült káprázatos fotó ide kattintva tekinthető meg.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre