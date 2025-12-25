„Mint egy festmény” - Bódi Sylvi karácsonyi fotója elvarázsolta a rajongókat

Bódi Sylvi már hosszú ideje karácsonyi lázban égett, így nem csoda, hogy annyira várta a szentestét. Nemrégiben pedig egy friss bejegyzést osztott meg a közönségi oldalán, amiben egyúttal a rajongóinak is üzent.

Bódi Sylvi szexi karácsonyi fotót mutatott Fotó: MW archív

Bódi Sylvi karácsonyi üzenete: Kívánom, hogy ezek a napok valóban a nyugalomról, a békéről és a szeretetről szóljanak

A képen az látható, amint a csinos modell egy széken ülve villantja meg végtelen hosszú, formás lábait. Bódi Sylvi mögött felfedezhető a karácsonyfa is, ám ez kevésbé foglalkoztatja a követőit.

Kívánom, hogy ezek a napok valóban a nyugalomról, a békéről és a szeretetről szóljanak. Legyen idő megállni egy pillanatra, együtt lenni, nevetni, ölelni és egyszerűen csak jelen lenni. Áldott, meghitt Karácsonyt kívánok mindenkinek, sok szeretettel és minden jót az ünnepekre!

- írja Bódi Sylvi a posztjában.