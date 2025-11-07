„Egy új fejezet” - videón mutatta meg új barátját Bódi Sylvi
A közösségi oldalán tette közzé a felvételt.
Bódi Sylvi a napokban a közösségi oldalán tudatta, hogy újra szerelmes, méghozzá egy nagyon sármos férfibe, akinek a neve egyelőre nem ismert.
A csinos modell most egy friss bejegyzést tett közzé az Instagram-oldalán, egy videót, amelyen a párját öleli, akinek ezúttal már az arca is látható.
Egy új fejezet. Az eddigi legszebb
- írja Bódi Sylvi, akinek a posztját itt tudod megtekinteni.
