„Egy új fejezet” - videón mutatta meg új barátját Bódi Sylvi

Bódi Sylvi a napokban a közösségi oldalán tudatta, hogy újra szerelmes, méghozzá egy nagyon sármos férfibe, akinek a neve egyelőre nem ismert.

Videón mutatta meg új barátját Bódi Sylvi Fotó: MW archív

A csinos modell most egy friss bejegyzést tett közzé az Instagram-oldalán, egy videót, amelyen a párját öleli, akinek ezúttal már az arca is látható.

Egy új fejezet. Az eddigi legszebb

- írja Bódi Sylvi, akinek a posztját itt tudod megtekinteni.