Bódi Sylvi 44 évesen sem mondott le a gyerekről: „Valahol a jövő idővonalán már ott lehet a baba”

Playmate-ként lett ismert, rengeteg tévéműsorban szerepelt, modellkedett, de ma már a kertészkedés és a szörf foglalja le leginkább, nem jár csillogó partikra. Korában egészen másképp élt. „Jobban számított a felszín, a kifelé élés. Bulik, partik, rendezvények… Ez egy korszak volt. Most sok mindenre azt mondom, hogy Jézusom, Úristen, jaj… Nyilván fogom a fejem sokszor a régi énem miatt, de sokan vannak vele úgy, hogy mennyi hülyeséget csináltak” – emlékezett Bódi Sylvi.

Bódi Sylvi 2025-ben már egészen máshogy gondolkozik, mint korábban (Fotó: MW archív)

Bódi Sylvi párja láthatatlan

„Nagyon vigyázok a magánéletemre. Közel húsz éve nem volt felvállalt kapcsolatom, de nem azért, mert nem volt húsz év alatt párkapcsolatom… Húsz év alatt sok minden volt” – fogalmazott sejtelmesen a magánéletével kapcsolatban.

Nyilatkozott korábban arról, hogy szeretne majd babát. „Valahol a jövő idővonalán már ott lehet a baba” – mondta a Retro Rádióban.

Bódi Sylvi gyereke „úton van”, csak idő kérdése

Egyelőre nincs gyermekem. Bár nem gondolom, hogy tolnám magam előtt a gyereket, és szerepeltetném mindenhol, de biztos nagyon büszke lennék rá. Nem szeretném eldugni

– folytatta a szörfös, aki hozzátette: „De valahogy a magánéletemet védem, azt érzem, hogy az úgy jó. Benne van a nevében. Annyi mindent lehet rólunk tudni, mit eszünk, mit szeretünk, hol manikűröznek. Legyen valami, ami csak a miénk. Én erre tudatosan figyeltem. Tudom, hogy kevesen vannak így, sokan szeretik megmutatni a magánéletüket. Én szeretem magamnak megtartani. Ha valamit akarok, azt úgyis fogom közölni” – tette hozzá. Főleg az irigy és rosszindulatú emberektől tart, ezért nem mutogatja a privát dolgait.

Sokan kíváncsiak rá, Bódi Sylvi hol lakik, azonban ő nem tárja a nagyvilág elé (Fotó: Szabolcs László / metropol)

Az Abaházi Presszóban elárulta, hogy soha nem volt menedzsere, mindig ő döntött a munkákkal kapcsolatban. Volt olyan műsor, amikor tudta, mire vállalkozik, és várta is nagyon, de olyan produkcióba is bekerült, amit nem nézett korábban, így nem tudta, mire számíthat. Utóbbi azért előnyös szerinte, prekoncepció nélkül érkezett, nem spekulált, hanem önmagát adta.

Bódi Sylvi utólag úgy érzi, voltak hibái, de nem bánja különösképp. „Voltak olyan felkérések, műsorok, amelyre talán lehetett volna nemet mondani. Volt bizonyos típusú visszaélés a személyemmel, voltak csalódások a húsz év munkásságom alatt. De minden úgy történt, ahogy történnie kellett, ezekből is tanulok, fejlődök, az vagyok, aki vagyok. Én merek hibázni” – mondta a korábbi modell.