Bódi Sylvit ki kellett menteni az óceánból: majdnem megfulladt!

Évek óta szenvedélyesen lovagolja a hullámokat az egykori playmate annak ellenére is, hogy többször megsérült szörfözés közben. Bódi Sylvi most azzal sokkolta a rajongóit, hogy ájultan mentették ki az óceánból.
A népszerű modell rengeteg időt tölt szörfdeszkán, saját bevallása szerint öregkorában is tolni fogja. Ez a sport lett Bódi Sylvi szerelemsportja, amit pedig azért kezdett el, mert le akarta győzni félelmét.
A gyönyörű modellről köztudott, hogy a szörfözés az élete. De most azt is elárulta Bódi Sylvi, hogy minek köszönheti szenvedélyét. „A fő félelmem a fulladástól való félelem volt” – mesélte az Abaházi Presszóban.
Annyira, hogy a medencébe nem akartam beledugni a fejem a vízbe. Ezzel is akartam valamit kezdeni, mert nem akartam para manó lenni, szóba jött a búvárkodás, meg a szörf. De mivel ekkor már wakeboardoztam, tetszett, hogy ez is deszka, így vágtam bele. És valahogy az évek során nagyon sok kitartással, alázattal és azt is mondhatom szenvedéssel, na de persze örömmel is, megtanultam szörfözni. Nem csak legyőztem a legnagyobb félelmemet, hanem egy óriási szerelem lett az életemben!
Az egykori playmate azóta már nem csak gyakorolja a sportot, hanem tanítja is, szörf táborokat tart, nagy sikerrel. De azt mindenkinek elmondja, mielőtt belevágnak, hogy ez a sport sem veszélytelen. Neki is számtalan sérülése volt már miatta, sőt majdnem megvalósult legnagyobb félelme, a fulladásos halál.
A hullám megmutatja, hogy mit tud és bedarál, odavág a zátonyhoz, beleáll a fejedbe a deszka. Nekem is nagyon sok ilyen volt, most is itt az egyik után a heg a fejemen! Háromszor majdnem belefulladtam, úgy kellett kimenteni, elájultam, emlékezetkiesésem volt, akkor éreztem a hullámok alatt, hogy aha, ez az, amitől féltem, de eszembe se jutott, hogy feladjam!
