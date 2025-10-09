Bódi Sylvit ki kellett menteni az óceánból: majdnem megfulladt!

A népszerű modell rengeteg időt tölt szörfdeszkán, saját bevallása szerint öregkorában is tolni fogja. Ez a sport lett Bódi Sylvi szerelemsportja, amit pedig azért kezdett el, mert le akarta győzni félelmét.

Bódi Sylvi playmate szenvedélye a szörfözés (Fotó: Instagram)

Bódi Sylvi majdnem belefulladt az óceánba

A gyönyörű modellről köztudott, hogy a szörfözés az élete. De most azt is elárulta Bódi Sylvi, hogy minek köszönheti szenvedélyét. „A fő félelmem a fulladástól való félelem volt” – mesélte az Abaházi Presszóban.

Annyira, hogy a medencébe nem akartam beledugni a fejem a vízbe. Ezzel is akartam valamit kezdeni, mert nem akartam para manó lenni, szóba jött a búvárkodás, meg a szörf. De mivel ekkor már wakeboardoztam, tetszett, hogy ez is deszka, így vágtam bele. És valahogy az évek során nagyon sok kitartással, alázattal és azt is mondhatom szenvedéssel, na de persze örömmel is, megtanultam szörfözni. Nem csak legyőztem a legnagyobb félelmemet, hanem egy óriási szerelem lett az életemben!

Az egykori playmate azóta már nem csak gyakorolja a sportot, hanem tanítja is, szörf táborokat tart, nagy sikerrel. De azt mindenkinek elmondja, mielőtt belevágnak, hogy ez a sport sem veszélytelen. Neki is számtalan sérülése volt már miatta, sőt majdnem megvalósult legnagyobb félelme, a fulladásos halál.