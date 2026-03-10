RETRO RÁDIÓ

Végképp lőttek Marco Rossi tervének, teljesült a Fradi-játékos kívánsága

Számítanak a Fradi játékosára a válogatottnál, ám ennek egyetlen magyar sem örülhet. Marco Rossi szövetségi kapitány is szemet vetett Franko Kovacevicre, Horvátország azonban megálljt parancsolt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.10. 15:55
Marco Rossi magyar válogatott Fradi

Marco Rossi szövetségi kapitány néhány nappal ezelőtt, a Fradi Zóna című műsorban beszélt arról, hogy felmerült a magyar rekordbajnok téli igazolásának, Franko Kovacevicnek a honosítása, miután kiderült, a horvát csatár nagymamája révén rendelkezik magyar felmenőkkel. A támadó azonban később jelezte, megtisztelőnek tartja a magyar kapitány érdeklődését, pályafutását inkább a horvát válogatottban képzeli el. Most pedig a horvát szövetség is tett egy lépést ebbe az irányba.

Marco Rossi kiszemelte, Franko Kovacevic a horvát válogatottba kapott meghívót
Marco Rossi kiszemelte, Franko Kovacevic a horvát válogatottba kapott meghívót (Fotó: Gualter Fatia)

Füstbe ment Marco Rossi terve

A szövetségi kapitány, Zlatko Dalic 26 játékost és további kilenc tartalékot hívott meg a válogatott márciusi, Orlandóban rendezendő felkészülési mérkőzéseire. Kovacevic egyelőre a tartalékok között kapott helyet, így nem biztos, hogy végül bekerül a szűkebb keretbe. A Ferencváros támadója eddig csupán az utánpótlás-válogatottakban szerepelt hazája színeiben, ezért merülhetett fel korábban a válogatottváltás lehetősége. Amennyiben azonban bemutatkozik a felnőtt horvát nemzeti csapatban, erre a jövőben már nem lesz mód, ráadásul jelenlegi nyilatkozatai alapján nem is tűnik úgy, hogy nyitott lenne egy ilyen lépésre.

A 26 éves futballista büszkén reagált a meghívóra Instagram-oldalán.

Kovacevic a Ferencváros színeiben eddig hét mérkőzésen lépett pályára, ezeken négy gólt szerzett és egy gólpasszt adott. Ha a szezon hátralévő részében is hasonló formát mutat, nem elképzelhetetlen, hogy a nyáron rendezendő 2026-os világbajnokságon is esélyt kap arra, hogy Horvátországot képviselje.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu