Végképp lőttek Marco Rossi tervének, teljesült a Fradi-játékos kívánsága

Marco Rossi szövetségi kapitány néhány nappal ezelőtt, a Fradi Zóna című műsorban beszélt arról, hogy felmerült a magyar rekordbajnok téli igazolásának, Franko Kovacevicnek a honosítása, miután kiderült, a horvát csatár nagymamája révén rendelkezik magyar felmenőkkel. A támadó azonban később jelezte, megtisztelőnek tartja a magyar kapitány érdeklődését, pályafutását inkább a horvát válogatottban képzeli el. Most pedig a horvát szövetség is tett egy lépést ebbe az irányba.

Marco Rossi kiszemelte, Franko Kovacevic a horvát válogatottba kapott meghívót (Fotó: Gualter Fatia)

Füstbe ment Marco Rossi terve

A szövetségi kapitány, Zlatko Dalic 26 játékost és további kilenc tartalékot hívott meg a válogatott márciusi, Orlandóban rendezendő felkészülési mérkőzéseire. Kovacevic egyelőre a tartalékok között kapott helyet, így nem biztos, hogy végül bekerül a szűkebb keretbe. A Ferencváros támadója eddig csupán az utánpótlás-válogatottakban szerepelt hazája színeiben, ezért merülhetett fel korábban a válogatottváltás lehetősége. Amennyiben azonban bemutatkozik a felnőtt horvát nemzeti csapatban, erre a jövőben már nem lesz mód, ráadásul jelenlegi nyilatkozatai alapján nem is tűnik úgy, hogy nyitott lenne egy ilyen lépésre.

A 26 éves futballista büszkén reagált a meghívóra Instagram-oldalán.

Kovacevic a Ferencváros színeiben eddig hét mérkőzésen lépett pályára, ezeken négy gólt szerzett és egy gólpasszt adott. Ha a szezon hátralévő részében is hasonló formát mutat, nem elképzelhetetlen, hogy a nyáron rendezendő 2026-os világbajnokságon is esélyt kap arra, hogy Horvátországot képviselje.