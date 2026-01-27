Honosítható a Fradi új csatára, Marco Rossi is reménykedhet

Talán még korai lenne kijelenteni, hogy a Ferencváros máris megtalálta Varga Barnabás hosszú távú utódját, de az mindenképpen biztató jel, hogy a zöld-fehérek friss csatárszerzeménye, Franko Kovacevic az ETO ellen góllal mutatkozott be új csapatában. Ráadásul a jelek szerint a támadó többféleképpen is hasznára lehet a magyar rekordbajnoknak, sőt, akár Marco Rossi radarjára is hamarosan felkerülhet a neve.

Franko Kovacevic már az első meccsén betalált a Fradi színeiben Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Már az átigazolás bejelentése után kiderült, hogy a horvát csatár nagymamája révén magyar felmenőkkel rendelkezik. Ez éppen kapóra jöhet az FTC számára, hiszen Varga Barnabás és Tóth Alex távozását követően a jelenlegi kerettel akár komoly fejtörést is okozhat az NB I-ben érvényben lévő magyarszabály betartása.

Azonban úgy fest, hogy a címvédő máris megoldást talált a kialakult helyzetre. A csakfoci.hu úgy tudja, már nemcsak elméleti lehetőség a csatár honosítása. Állítólag a Fradinál már elindították az ehhez szükséges háttérfolyamatokat, és komoly esély mutatkozik arra, hogy a 26 éves csatár belátható időn belül magyar játékosnak minősüljön.

🚨| The administrative process started, so there is a serious chance that Kovačević, will be considered a Hungarian player in the near future.



Via: CsakFoci



Kovačević scored on his debut yesterday against ETO. https://t.co/IvdnpZP8FN pic.twitter.com/MVTUgShZb8 — Hungarian Football Xtra (@HunFootballXtra) January 26, 2026

Ezt Hajnal Tamás, a klub sportigazgatója is megerősítette a Fradi Zóna legújabb adásában:

A dokumentumokat begyűjtöttük, intenzíven vizsgáljuk, és nagyon bízunk benne, hogy a dokumentumok lehetővé teszik, hogy magyarnak számítson majd az NB I-es mérkőzéseken. Remélem, hogy hamarosan konkrét információnk lesz arról is, hogy mikorra tud ez megvalósulni

– fogalmazott Hajnal.

Kovacevic akár Marco Rossinak is segíthet

Ez a fejlemény nemcsak a Ferencváros, hanem a magyar válogatott számára is kedvező fordulat, hiszen Kovacevic előtt megnyílna az út afelé, hogy a jövőben akár a nemzeti csapatban is szerepet kapjon. Ennek feltétele egyrészt a magyar állampolgárság megszerzése – amelyen a Fradi állítólag már dolgozik –, másrészt az, hogy egyik szülője vagy nagyszülője Magyarországon szülessen, ami az esetében szintén teljesül.

Bár Kovacevic korábban szerepelt a horvát korosztályos válogatottakban, a felnőtt nemzeti csapatban eddig nem kapott lehetőséget, így a szabályok értelmében továbbra is adott számára a lehetőség a váltásra. A sors furcsa fintora lehetne, hogy a Ferencváros után Marco Rossi csapatában is Varga Barnabást váltsa a csatárposzton, hiszen az AEK Athén szerzeménye már 31 éves, így néhány éven belül elkerülhetetlenné válhat a fiatalítás.