Honosítható a Fradi új csatára, Marco Rossi is reménykedhet

A horvát csatár a magyar szövetségi kapitány érdeklődését is felkeltheti. A Fradi nagy erőkkel dolgozik Franko Kovacevic honosításán, ami Marco Rossi számára is új lehetőséget adhat csatárposzton.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.27. 20:15
Fradi Varga Barnabás magyar válogatott Marco Rossi

Talán még korai lenne kijelenteni, hogy a Ferencváros máris megtalálta Varga Barnabás hosszú távú utódját, de az mindenképpen biztató jel, hogy a zöld-fehérek friss csatárszerzeménye, Franko Kovacevic az ETO ellen góllal mutatkozott be új csapatában. Ráadásul a jelek szerint a támadó többféleképpen is hasznára lehet a magyar rekordbajnoknak, sőt, akár Marco Rossi radarjára is hamarosan felkerülhet a neve.

Franko Kovacevic már az első meccsén betalált a Fradi színeiben
Franko Kovacevic már az első meccsén betalált a Fradi színeiben Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Már az átigazolás bejelentése után kiderült, hogy a horvát csatár nagymamája révén magyar felmenőkkel rendelkezik. Ez éppen kapóra jöhet az FTC számára, hiszen Varga Barnabás és Tóth Alex távozását követően a jelenlegi kerettel akár komoly fejtörést is okozhat az NB I-ben érvényben lévő magyarszabály betartása.

Azonban úgy fest, hogy a címvédő máris megoldást talált a kialakult helyzetre. A csakfoci.hu úgy tudja, már nemcsak elméleti lehetőség a csatár honosítása. Állítólag a Fradinál már elindították az ehhez szükséges háttérfolyamatokat, és komoly esély mutatkozik arra, hogy a 26 éves csatár belátható időn belül magyar játékosnak minősüljön

Ezt Hajnal Tamás, a klub sportigazgatója is megerősítette a Fradi Zóna legújabb adásában:

A dokumentumokat begyűjtöttük, intenzíven vizsgáljuk, és nagyon bízunk benne, hogy a dokumentumok lehetővé teszik, hogy magyarnak számítson majd az NB I-es mérkőzéseken. Remélem, hogy hamarosan konkrét információnk lesz arról is, hogy mikorra tud ez megvalósulni

– fogalmazott Hajnal.

Kovacevic akár Marco Rossinak is segíthet

Ez a fejlemény nemcsak a Ferencváros, hanem a magyar válogatott számára is kedvező fordulat, hiszen Kovacevic előtt megnyílna az út afelé, hogy a jövőben akár a nemzeti csapatban is szerepet kapjon. Ennek feltétele egyrészt a magyar állampolgárság megszerzése – amelyen a Fradi állítólag már dolgozik –, másrészt az, hogy egyik szülője vagy nagyszülője Magyarországon szülessen, ami az esetében szintén teljesül.

Bár Kovacevic korábban szerepelt a horvát korosztályos válogatottakban, a felnőtt nemzeti csapatban eddig nem kapott lehetőséget, így a szabályok értelmében továbbra is adott számára a lehetőség a váltásra. A sors furcsa fintora lehetne, hogy a Ferencváros után Marco Rossi csapatában is Varga Barnabást váltsa a csatárposzton, hiszen az AEK Athén szerzeménye már 31 éves, így néhány éven belül elkerülhetetlenné válhat a fiatalítás.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
