„Fájdalmas” – Dárdai aggódhat Újpesten, a Fradi új csatára már harmadszor keserítette őt

Franko Kovacevic duplázott Dárdai sokkolt Herthája ellen

Miután a kiscsapat előbb a berliniek első hazai meccsén egy 92. percben szerzett góllal sokkolta (0-1) a kiesés után majd' szétesett Herthát (Kovacevic csereként akkor is a pályán volt az Olimpiai-stadion 40 ezer kétségbeesett nézője előtt), a 2024 januárjában rendezett wiesbadeni bajnokin még sokkal simábban (3-1) verte Dárdaiékat. Akkor már főszerepet vállalt Kovacevic: 70 percnyi játéka során ő szerezte a hazaiak első két gólját.

Az a két szemfüles gól és a vereség tán még kijózanítóbb és elkeserítőbb volt Dárdai Pál számára, hiszen a Hertha 11 meccses veretlenségi sorozatát szakította meg, és előrevetítette, hogy a középszernél nem lesz följebb a csapata számára, visszajutásról álmodni is kár.

Fájdalmas ez így a meccs után, hiába utaztunk ide.

„Készültünk a kontrajátékukra, nem ért minket meglepetésként. Mégis így kaptuk mindhárom gólt. Néhány játékosunk nem zárt vissza és nem figyelt bizonyos helyzetekben, így azonnal lekontráztak minket. Ez ma túl kevés volt tőlünk, megérdemelten kaptunk ki. Nem a mi napunk volt, ha még öt órán át játszunk, akkor sem sikerült volna semmi” – nyilatkozta akkor szomorúan Dárdai Pál, aki még nem tudhatta: a 43 évesen tragikus hirtelenséggel elhunyt elnökét, Kay Bernsteint gyászoló fővárosi gárda utána még kétszer felsült hazai pályán is.