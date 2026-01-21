„Fájdalmas” – Dárdai aggódhat Újpesten, a Fradi új csatára már harmadszor keserítette őt
Még el sem kezdődött a 2026-os magyar futballdömping, de a Fradi máris nyert egy „derbit” az Újpest ellen. Utóbbi sportigazgatója, Dárdai Pál tudja a legjobban, mit veszített Franko Kovacevic döntésével.
Sajtóhírek szerint előbb az Újpest érdeklődött a szerződtetése iránt, de Franko Kovacevic végül a Fradit választotta. A szlovén Celjétől 3 millió euróért (1,2 milliárd forint) érkezett horvát csatár a görög AEK Athénhoz szerződött Varga Barnabást lesz hivatott pótolni az Európa-ligában továbbjutásra, a magyar NB I-ben pedig címvédésre készülő Ferencvárosnál. A skót Celtichez hasonlóan kikosarazott újpestiek új sportigazgatója, Dárdai Pál különösen bánhatja, hogy lemaradt a kiváló statisztikákkal büszkélkedő támadóról.
Dárdai ugyanis a saját kárán, még a Hertha BSC edzőjeként tanulta meg a Fradi új csatára gólérzékenységét. Miután a csőd szélére jutott berlini klub proficsapata 2023-ban kiesett a német Bundesliga-élvonalból, a magyar szakember próbálta megállítani a zuhanást, és új, olcsóbb és fiatalabb gárdát építeni a másodosztályban. Ez nem ment éppen zökkenőmentesen: a sok szempontból zaklatott szezont a 9. helyen zárta a Dárdai-csapat, a magyar klublegendával pedig nem hosszabbítottak szerződést. Az akkor mindhárom fiát – Palkót, Mártont és Bencét – is a keretében tudó Dárdai Pál orra alá kétszer is borsot tört a feljutóként újonc Wehen Wiesbaden, másodjára éppen Franko Kovacevic remeklésével.
Franko Kovacevic duplázott Dárdai sokkolt Herthája ellen
Miután a kiscsapat előbb a berliniek első hazai meccsén egy 92. percben szerzett góllal sokkolta (0-1) a kiesés után majd' szétesett Herthát (Kovacevic csereként akkor is a pályán volt az Olimpiai-stadion 40 ezer kétségbeesett nézője előtt), a 2024 januárjában rendezett wiesbadeni bajnokin még sokkal simábban (3-1) verte Dárdaiékat. Akkor már főszerepet vállalt Kovacevic: 70 percnyi játéka során ő szerezte a hazaiak első két gólját.
Az a két szemfüles gól és a vereség tán még kijózanítóbb és elkeserítőbb volt Dárdai Pál számára, hiszen a Hertha 11 meccses veretlenségi sorozatát szakította meg, és előrevetítette, hogy a középszernél nem lesz följebb a csapata számára, visszajutásról álmodni is kár.
Fájdalmas ez így a meccs után, hiába utaztunk ide.
„Készültünk a kontrajátékukra, nem ért minket meglepetésként. Mégis így kaptuk mindhárom gólt. Néhány játékosunk nem zárt vissza és nem figyelt bizonyos helyzetekben, így azonnal lekontráztak minket. Ez ma túl kevés volt tőlünk, megérdemelten kaptunk ki. Nem a mi napunk volt, ha még öt órán át játszunk, akkor sem sikerült volna semmi” – nyilatkozta akkor szomorúan Dárdai Pál, aki még nem tudhatta: a 43 évesen tragikus hirtelenséggel elhunyt elnökét, Kay Bernsteint gyászoló fővárosi gárda utána még kétszer felsült hazai pályán is.
Négy nappal később a szintén másodosztályú Kaiserlautern a Német Kupa negyeddöntőjében, Berlinben ejtette ki (1-3) a berlini fináléba jutás álmát dédelgető Dárdai-csapatot, majd bajnoki rangadón a Hamburg nyert 2-1-re az Olimpiai-stadionban.
Visszatérve a jelenbe, Franko Kovacevic most újra ellenfélként keserítheti Dárdait, immár a magyar NB I-ben. A Fradi két és fél hét múlva (február 7-én) a magyar bajnokság 21. fordulójában fogadja a horvát csatártól kikosarazott Újpestet.
