Fölcsattant a korábbi Fradi-focista: nem hagyta szó nélkül, amit Robbie Keane csinált

Mint ismert, az NB I tavaszi szezonjának nyitófordulójában az őszi bajnok Győri ETO 3-1-re legyőzte a Ferencvárost, aminek köszönhetően négy pontra növelte előnyét a címvédővel szemben. A lefújást követően a Fradi korábbi játékosa, Sowunmi Thomas élesen bírálta a rekordbajnok teljesítményét, és Robbie Keane vezetőedzőt.

A címvédő vereségével zárult az ETO-Fradi csúcsrangadó a magyar bajnokságban / Fotó: fradi.hu

Az ír szakember a vereség után hangsúlyozta: továbbra is a bajnoki cím megvédése a cél, ugyanakkor távozó kulcsjátékosok miatt csapata némileg küszködik a magyarszabály betartását illetően.

Kemény kritikát kapott a Fradi edzője

Erre reagáltak a FradiZóna elemző műsorának vendégei is, ahol a nigériai származású, korábbi magyar válogatott támadó, Sowunmi Thomas nem rejtette véka alá véleményét.

Az ellenfél is magyarszabállyal játszik, és náluk ráadásul hét magyar kezdett. Ezért nem lehet kifogás, hogy ha Gruber kezdett volna, akkor nem marad magyar támadó helyette a kispadon

– fogalmazott a a zöld-fehéreket 2002 és 2005 között erősítő játékos.

Meg ezek a kifogások, hogy a játékosok nem úgy pörögtek... Ő az edző, rázza fel őket. Ez a Ferencváros, itt csak a győzelem elfogadható. Nincs olyan, hogy az ellenfél jobban akarja.

A jelenleg játékosmenedzserként dolgozó Sowunmi elsősorban a védelem teljesítményével volt elégedetlen.

Hogy lehet az, hogy egy belső védő a 70. percben begörcsöl (A Panathinaikosz elleni El-meccsen), és durván egy hónap szünet volt az utolsó bajnoki és a nemzetközi szereplés között? Most is vonszolta magát Szalai, mert szegény úton volt mind a két gólnál. Támadóként pedig végképp nem értem, hogy Makreckis a lövéseknél miért fordul el rendre, miért próbál minél kisebb felületet adni ahelyett, hogy segítené a társait. Nálam ez is edzőnek róható fel.

Az FTC ezzel a vereséggel már négy ponttal lemarad a listavezető Győrtől. Ráadásul a Paks is megelőzte a címvédőt a tabellán. Mindeközben a csapat figyelme továbbra is megoszlik a bajnokság és az Európa-liga között: csütörtökön már a Nottingham Forest otthonába utaznak a zöld-fehérek.