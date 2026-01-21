Vérszemet kapott a Fradi riválisa, beintettek a címvédőnek

A hétvégén igazi csúcsrangadóval tér vissza az NB I: rögtön a tavaszi szezon első fordulójában egymásnak feszül a rekordbajnok és címvédő Fradi, valamint az idei kiírás éllovasa, a Győri ETO a Groupama Arénában. A találkozó elsődleges tétje természetesen a bajnoki tabella első helye, ám a mérkőzés messze nem csupán erről szól. A találkozónak a győriek átigazolási időszakban történt viselkedése szolgáltat extra pikantériát.

A szezon első Fradi-ETO találkozóján 2-0-ra a fővárosiak győztek (Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport)

A téli átigazolási időszak hírei alapján a Fradi több poszton is igyekezett megerősíteni keretét, különösen azt követően, hogy Varga Barnabás és Tóth Alex személyében két meghatározó játékos is távozott az együttestől. Kubatov Gábor klubelnök nemrégiben a közösségi oldalán számolt be arról, hogy hiába tett négy NB I-es játékosért is rekordmagas ajánlatot az FTC, egyetlen focistát sem adtak el nekik itthon.

A szóban forgó négy játékos közül nagy valószínűséggel kettő is a kisalföldi riválisnál játszik. Korábbi sajtóhírek szerint a fővárosi klub szerette volna leigazolni Vitális Milánt és Krpic Miljant is, azonban a címvédő hiába kopogtatott, a Győr nem volt nyitott az üzletre.

A Fradi komoly riválisra talált?

Nem nehéz kitalálni az okot: az ETO minden bizonnyal vérszemet kapott. A győriek a tabella élén teleltek, ami valószínűleg hatalmas önbizalmat adott az együttesnek, hiszen ilyen magasságokban legutóbb a 2013-as bajnoki cím idején jártak. Az ETO-nál érezhető tehát az ambíció, úgy fest, verhetőnek tartják a Fradit, hétvégén pedig az is kiderül, hogy jól kalkulálnak-e (vasárnap, 18:15, M4 Sport).