Hazatért a Fradi, Robbie Keane mindent elárult az edzőtáborról

Tizenkét napot töltött a Ferencváros labdarúgó-csapata a spanyolországi La Mangában, ahol kiváló körülmények között készülhetett fel az idény folytatására. Három edzőmérkőzést játszott Robbie Keane együttese, a Kieltől és Rapid Wientől kikapott, a Midtjyllanddal 1-1-re végzett. Hétfő délelőtt még edzést vezényelt a csapatnak az ír tréner, majd kora délután hazautazott.

Csütörtökön már tétmérkőzés vár Robbie Keane együttesére (Fotó: MTI)

Robbie Keane szerint sikeres napokat töltöttek La Mangában.

Robbie Keane csapata formába lendült

Nagyon élveztük az edzőtábort. Nagyszerű volt a hangulat, a csapatszellem, amely mindig fontos. Ezekbe az edzőtáborokba természetesen azért jössz, hogy formába kerülj, valamint visszarázódj a ritmusba. De az is fontos, hogy a fiúk sok időt együtt töltenek és összekovácsolódnak

– fogalmazott Keane, akit a Fradi honlapja idézett.

A Ferencvárosra csütörtökön már tétmérkőzés vár, 21 órakor hazai pályán a görög Panathinaikoszt fogadja az UEFA Európa Ligában.