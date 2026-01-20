Hazatért a Fradi, Robbie Keane mindent elárult az edzőtáborról
Hazatért a Ferencváros labdarúgó-csapata Spanyolországból. Robbie Keane vezetőedző sikeresnek ítélte az edzőtábort.
Tizenkét napot töltött a Ferencváros labdarúgó-csapata a spanyolországi La Mangában, ahol kiváló körülmények között készülhetett fel az idény folytatására. Három edzőmérkőzést játszott Robbie Keane együttese, a Kieltől és Rapid Wientől kikapott, a Midtjyllanddal 1-1-re végzett. Hétfő délelőtt még edzést vezényelt a csapatnak az ír tréner, majd kora délután hazautazott.
Robbie Keane szerint sikeres napokat töltöttek La Mangában.
Robbie Keane csapata formába lendült
Nagyon élveztük az edzőtábort. Nagyszerű volt a hangulat, a csapatszellem, amely mindig fontos. Ezekbe az edzőtáborokba természetesen azért jössz, hogy formába kerülj, valamint visszarázódj a ritmusba. De az is fontos, hogy a fiúk sok időt együtt töltenek és összekovácsolódnak
– fogalmazott Keane, akit a Fradi honlapja idézett.
A Ferencvárosra csütörtökön már tétmérkőzés vár, 21 órakor hazai pályán a görög Panathinaikoszt fogadja az UEFA Európa Ligában.
