Tóth Alex nem segíthetett, a legvégén mentett nagyot a Fradi

Az újonc szerezte a Ferencváros egyetlen gólját az edzőtáborban. Az FTC–Midtjylland-meccsen Tóth Alex pályára sem léphetett.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.15. 15:58
Módosítva: 2026.01.15. 17:23
ferencváros tóth alex midtjylland

Harmadik, egyben utolsó edzőmeccsét játszotta spanyolországi edzőtáborában a Ferencváros. Akárcsak a Kiel és a Rapid Wiennel vívott vesztes találkozókon, Tóth Alex az FTC–Midtjylland-összecsapáson sem volt ott a kezdőcsapatban. A Fradi egyik legjobbját  a következő napokban akár el is adhatják, olasz és angol klubok is érdeklődnek iránta. Érdekesség, hogy amíg az első két meccsen Tóth a szünet után csereként beállt, most lehetőséget sem kapott Robbie Keane vezetőedzőtől, aki a jegyzőkönyv szerint a keretbe se jelölte a játékost.

Tóth Alex nem játszott az FTC-Midtjylland edzőmeccsen
Tóth Alex nem játszott az FTC–Midtjylland-edzőmeccsen – Fotó: Tumbász Hédi

FTC–Midtjylland: a legvégén jött a gól

A meccsen sokáig 1-0-ra vezetett a dán csapat, a zöld-fehérek a 90. percben az egy hete igazolt Mariano Gómez révén egyenlítettek. Az FTC két vereséggel, egy döntetlennel, egy szerzett góllal hozta le a 2026-os januári edzőmeccseket. Legközelebb a csapat már az Európa-liga alapszakaszában lép pályára, a hetedik játéknapon, január 22-én a görög Panathinaikosz érkezik a sorozatban veretlen Ferencváros otthonába, a Groupama Arénába.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
