Tóth Alex nem segíthetett, a legvégén mentett nagyot a Fradi

Harmadik, egyben utolsó edzőmeccsét játszotta spanyolországi edzőtáborában a Ferencváros. Akárcsak a Kiel és a Rapid Wiennel vívott vesztes találkozókon, Tóth Alex az FTC–Midtjylland-összecsapáson sem volt ott a kezdőcsapatban. A Fradi egyik legjobbját a következő napokban akár el is adhatják, olasz és angol klubok is érdeklődnek iránta. Érdekesség, hogy amíg az első két meccsen Tóth a szünet után csereként beállt, most lehetőséget sem kapott Robbie Keane vezetőedzőtől, aki a jegyzőkönyv szerint a keretbe se jelölte a játékost.

Tóth Alex nem játszott az FTC–Midtjylland-edzőmeccsen – Fotó: Tumbász Hédi

FTC–Midtjylland: a legvégén jött a gól

A meccsen sokáig 1-0-ra vezetett a dán csapat, a zöld-fehérek a 90. percben az egy hete igazolt Mariano Gómez révén egyenlítettek. Az FTC két vereséggel, egy döntetlennel, egy szerzett góllal hozta le a 2026-os januári edzőmeccseket. Legközelebb a csapat már az Európa-liga alapszakaszában lép pályára, a hetedik játéknapon, január 22-én a görög Panathinaikosz érkezik a sorozatban veretlen Ferencváros otthonába, a Groupama Arénába.