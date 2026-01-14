Váratlan fordulat, döntött a Fradi az "új Szoboszlai" ügyében

Továbbra sem dőlt el Tóth Alex jövője, akivel kapcsolatban már felsorolni is nehéz, az utóbbi időben melyik csapatok követték figyelemmel a teljesítményét. Volt, amikor az olasz Juventus tűnt a legkomolyabb kérőnek, aztán úgy tűnt, a Lazio lesz a befutó, legutóbb pedig már arról szóltak a hírek, hogy az angol Bournemoth áll a legközelebb a Fradi játékosának megszerzéséhez. Most azonban újabb fordulat történt az ügyben.

A Fradi állítólag határozott választ adott a Bournemoth Tóth Alexért küldött ajánlatára Fotó: www.arpadkurucz.com

Tóth Alex Bournemouth-ba igazol?

Hiába látszott úgy, hogy már csak egy dolgot kellene tisztáznia a Fradinak és a Bournemouth-nak Tóth Alex klubváltásával kapcsolatban, nevezetesen a távozás időpontját, a SkySports most azt írja, a magyar klub elutasította az angolok első, 8,6 millió fontos (3,8 milliárd Ft) ajánlatát. A portál viszont kiemeli, a felek tovább folytatják a tárgyalásokat a megegyezés reményében.

A 20 éves játékost számos csapattal hírbe hozták a szezon vége felé, és nagyon szeretne a Premier League-be igazolni. A Ferencváros inkább nyáron adta volna el, mint januárban, de ha megfelelő ajánlat érkezik, nem állnának az útjába

– írják Tóth Alexről, akit az angol sajtó már az "új Szoboszlainak" nevezett.

Korábban a Lazio ajánalatáról eltérő hírek jelentek meg. Nicolo Schira átigazolási szakértő 10 millió eurós (3,8 milliárd Ft) ajánlatról tudott, a Radio Laziale 15 millió euróról (5,7 milliárd Ft), plusz bónuszokról írt, míg a lalaziosiamonoi.it szerint ennél is többet, 16 millió eurót (6,2 milliárd Ft), plusz bónuszokat ajánlottak a rómaiak a Fradinak. Bármelyik is igaz, a Bournemouth-nak emelnie kell az ajánlatán, ha nem akarja, hogy az olaszok egy jobb ajánlattal elhappolják előlük Tóth Alexet.