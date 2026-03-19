Nem elég a kiesés, súlyos büntetést kapott a Fradi

Pénzbüntetéssel és szektorbezárással sújtották a Ferencvárost. Az FTC-Braga Európa-liga nyolcaddöntő első mérkőzésen történtek miatt büntették meg a magyar csapatot.

Szerző: HWK
Létrehozva: 2026.03.19. 18:43
Az Európai Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága pénzbüntetéssel és szektorbezárással sújtotta a Ferencvárost, a Braga elleni Európa-liga nyolcaddöntős párharc első, budapesti mérkőzésén történt rasszista szurkolói megnyilvánulások, illetve pirotechnika használata miatt. Az FTC-Braga párharcból a portugálok jutottak tovább.

Fotó: TumbaszHedi

Megbüntették a Ferencvárost: az UEFA közleménye szerint a klubnak előbbi vétségért 20 ezer eurót (7,9 millió forint) kell fizetnie, illetve egy korábbi felfüggesztett büntetése is életbe lépett, így a következő nemzetközi hazai mérkőzésén a B2-es szektort nem nyithatja meg. A pirotechnika alkalmazása miatt további 11 250 (4,4 millió forint) euróra büntették az egyesületet, és két további szektorban, a C4-esben és a C5-ös 500 férőhelyt kell lezárnia, ezt azonban egy évre felfüggesztették.

A Fradi a párharc első mérkőzését hazai környezetben 2-0-ra nyerte, a csütörtöki visszavágón Portugáliában azonban 4-0-s vereséget szenvedett, ezzel elbúcsúzott a második számú európai kupasorozattól.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
