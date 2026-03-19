Nem elég a kiesés, súlyos büntetést kapott a Fradi
Pénzbüntetéssel és szektorbezárással sújtották a Ferencvárost. Az FTC-Braga Európa-liga nyolcaddöntő első mérkőzésen történtek miatt büntették meg a magyar csapatot.
Az Európai Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága pénzbüntetéssel és szektorbezárással sújtotta a Ferencvárost, a Braga elleni Európa-liga nyolcaddöntős párharc első, budapesti mérkőzésén történt rasszista szurkolói megnyilvánulások, illetve pirotechnika használata miatt. Az FTC-Braga párharcból a portugálok jutottak tovább.
Az FTC-Braga meccsen történtek miatt büntettek
Megbüntették a Ferencvárost: az UEFA közleménye szerint a klubnak előbbi vétségért 20 ezer eurót (7,9 millió forint) kell fizetnie, illetve egy korábbi felfüggesztett büntetése is életbe lépett, így a következő nemzetközi hazai mérkőzésén a B2-es szektort nem nyithatja meg. A pirotechnika alkalmazása miatt további 11 250 (4,4 millió forint) euróra büntették az egyesületet, és két további szektorban, a C4-esben és a C5-ös 500 férőhelyt kell lezárnia, ezt azonban egy évre felfüggesztették.
A Fradi a párharc első mérkőzését hazai környezetben 2-0-ra nyerte, a csütörtöki visszavágón Portugáliában azonban 4-0-s vereséget szenvedett, ezzel elbúcsúzott a második számú európai kupasorozattól.
