Jennifer Lopez összeomlott: könnyekben tört ki fia miatt

Jennifer Lopez alig bírta visszatartani a könnyeit, amit a fiának köszönhet. Az érzelmes pillanatban az énekesnő a család többi tagjával osztozott.

Jennifer Lopez ikrei már 18 évesek, épp most ballagtak el a középiskolából

Fotó: TheStewartofNY/Hot! magazin/Getty Images

Jennifer Lopez könnyekben tört ki fia ballagásán

Az énekesnő könnyekben tört ki pénteken egy megható eseményen, miután fia, Max elballagott a középiskolából. A helyszínen készült képek alapján látszik, ahogy a színész-énekesnő a könnyeivel küzdött. A büszke édesanya virágmintás ruhát és egy szürke kardigánt viselt a jeles eseményen.

Egy másik felvéltelen az látszik, hogy a világsztár szorosan magához öleli ballagó fiát, aki egy különleges, az alkalomhoz illő batikolt pólót, bézs nadrágot és narancssárga cipőt viselt. A ballagáson a családból többen is részt vettek, köztük az énekesnő szülei, menedzsere Benny Medina és Max ikertestvére, Oskar, akit édesanyja oldalán is lefényképeztek. Oskar is frissen végzett a középiskolában, ő piros pólót, kék nadrágot és piros cowboycsizmát vett fel.

Az ikrek még Lopez és Marc Anthony házasságából születtek. Az énekes páros házassága 10 év után 2014-ben ért véget. Anthony nem vett részt egyik fia ballagásán sem. Oskar ballagásán Max, az énekesnő édesanyja, valamint Ben Affleck fia, Samuel Affleck jelent meg, s az ott készült képek alapján Oskar és a 14 éves Samuel jó hangulatú beszélgetést folytattak.

Jennifer Lopez és Ben Affleck 2022-ben házasodtak össze, azonban mindössze két év elteltével 2024-ben különváltak útjaik, ennek ellenére szoros kapcsolatot ápolnak a gyermekeikkel. Affleck a korábbi, Jennifer Garnerrel kötött házasságából három gyermeke született.

Jennifer Lopez wipes away tears at son Max’s graduation https://t.co/DyHODIAEih pic.twitter.com/r43UUvCOyE — New York Post (@nypost) June 10, 2026

A saját útjukat szeretnék járni az ikrek

Az énekesnő korábban a Jimmy Kimmel Live! című műsorban beszélt arról, hogy hónapok óta érzelmes hangulatot él meg. „Két hónapja sírok” – mondta, arra utalva, hogy mindkét gyermeke új életszakaszba lép. Lopez azt is megemlítette, hogy számára az a legfontosabb, hogy a gyermekei boldogok legyenek, és azt az utat válasszák, amelyet ők szeretnének. Egy másik, a Watch What Happens Live műsorában azt is elmesélte, hogyan próbálta őket nevelni: „A gyerekek inkább azt követik, amit látnak, nem azt, amit mondanak nekik. Próbálok minden élettapasztalatot és tanulságot átadni nekik most, mielőtt augusztusban egyetemre mennek.” Az énekesnő szerint az számít leginkább, hogy milyen ember valaki, és milyen példát képes mutatni a gyermekeinek.