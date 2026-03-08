RETRO RÁDIÓ

Elszabadultak az indulatok, Szoboszlai Dominik körül robbant ki a vita

Néhány szurkoló egyáltalán nem örül Ryan Gravenberch szerződéshosszabbításának. Szerintük Szoboszlai Dominikkel kellene minél előbb megállapodást kötnie a Liverpoolnak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.08. 19:00
szoboszlai dominik ryan gravenberch liverpool

Péntek este a Liverpool magabiztos, 3-1-es győzelmet aratott a Wolverhampton otthonában az FA-kupában. Szombaton pedig újabb örömhír érkezett a klub háza tájáról: a Vörösök hivatalosan bejelentették, hogy Ryan Gravenberch meghosszabbította a korábban 2028-ig szóló szerződését, így még hosszabb távon kötelezte el magát a klub mellett. Ennek azonban nem mindenki örült, sok szurkoló szerint inkább Szoboszlai Dominik szerződésének mielőbbi meghosszabbítása lenne sürgető.

Szoboszlai Dominik (balra) szerződéshosszabbítását követelik a szurkolók
Szoboszlai Dominik (balra) szerződéshosszabbítását követelik a szurkolók Fotó: Francesco Scaccianoce - UEFA

Szoboszlai Dominik szerződését sürgetik a drukkerek

A Liverpool szurkolói már hónapok óta arra kérik a klub vezetőit, hogy minél előbb hosszabbítsák meg a magyar játékos szerződését, attól tartva, hogy a Real Madrid ismét ajánlatot tehet érte – amire Szoboszlai Dominik nehezen mondana nemet. Az pedig, hogy a 25 éves középpályás helyett inkább Ryan Gravenberch szerződését hosszabbították meg, sok drukkerből erős indulatokat váltott ki.

Nagyon nagy hiba Ryan Gravenberchcsel szerződést kötni most

– írta az egyik Liverpool-drukker az X-oldalra. 

Szoboszlai Dominiknek kellene lennie a prioritásnak.

A Liverpool legközelebb kedden lép pályára (18:45), akkor a török Galatasaray vendége lesz a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első meccsén. A Liverpool drukkerei abban reménykednek, hogy a közelgő BL-mérkőzés előtt Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbítását is bejelenti a klub.

