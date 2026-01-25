Hatalmas pofont kapott a Fradi odahaza a Győrtől

A forduló előtt a Győr éllovasként, a címvédő Ferencváros a második helyről várta a vasárnapi rangadót. Szombaton a Paks nyert, így ideiglenesen az első helyre lépett a tabellán. A Fradi új játékosai közül Acolatse és Kovacevic is pályára lépett. Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, a Fradi kapusa, Gróf Dávid egy alkalommal bravúrral védett. Az FTC-Győr meccs első félideje nem hozott gólt.

Vendégsikert hozott az FTC-Győr rangadó Fotó: Nemzeti Sport

A szünet után szinte azonnal gólt szerzett a Ferencváros. A 49. percben Ötvös lövését blokkolták a győri védők, a labda a kapunak háttal álló Kovacevic elé került, aki megfordult és nyolc méterről, középről, a bal sarokba lőtt. Tizenkét perccel később egyenlített a Győr, Gavric tökéletes labdát küldött Benbouali elé, aki a jobb összekötő helyén, 12 méterről a hosszú alsó sarokba helyezett. A 70. percben kis híján gólt szerzett a Fradi, de Kovacevic közeli próbálkozását Megyeri bravúrral védte. Ez meccslabda volt, mert két perccel később már a Győr vezetett: parádés kényszerítő után Njie játszott középre, Bumba pedig 11 méterről a bal alsóba gurított (1-2). A 86. percben a Győr lezárta a rangadót, újabb parádés akció futott végig a pályán, és a végén Stefulj balról, 14 méterről, higgadtan a bal alsóba lőtt (1-3).

FTC-Győr: ötödik hazai veresége a Fradinak

A hajrában a Fradi támadott, a szépítést és az egyenlítést hajszolta, de nem tudott betalálni. Ez azt jelentette, hogy előnyből bukott el, és újabb nagy pofont kapott otthon, hiszen ez volt az ötödik veresége hazai környezetben. A Győr 3-1-re nyert a Groupama Arénában, újra élre állt a tabellán, két ponttal előzi meg a második Paksot, míg a Fradi négy pont hátránnyal szorul a harmadik helyre.