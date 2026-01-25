RETRO RÁDIÓ

„Ilyen van a futballban” - Bognár György így élte meg a paksi csodagólt

Egy váratlan, ritkán látható góllal nyert a Paks a Puskás Akadémia otthonában a labdarúgó NB I-ben. Osváth Attila találatáról a vendégek edzője, Bognár György is szót ejtett.

Szerző: CHI
Létrehozva: 2026.01.25. 11:15
osváth attila puskás akadémia paks bognár györgy

A Paks 2-1-re győzött a Puskás Akadémia vendégeként a labdarúgó Fizz Liga 19. fordulójának szombati rangadóján, ezzel átvette a vezetést a tabellán. A mérkőzés a hajrában, egy ritkán látható csodagóllal dőlt el: a 83. percben Osváth Attila jobbról, az oldalvonal közeléből ívelte a kapu elé a labdát, ami mindenki mellett eltekeredett és óriási meglepetésre a hosszú sarokban kötött ki. Elképesztő találat volt, olyan, hogy Bognár György edző külön beszélt Osváth Attila góljáról a mérkőzést követő sajtótájékoztatón. 

Bognár György kispad mellett
Bognár György csapata élre állt a tabellán Fotó: Szabó Miklós

Bognár György: Ilyen a futball

Általában így működik a futball, hogy a tiszta helyzetet az Osi (Osváth Attila – a szerk.) a kapufára lövi, ami meg nem helyzet, az becsorog. Ilyen van a futballban. Tulajdonképpen azért történt ez, mert abban a periódusban mi nyomtunk, és állandóan ott voltunk az ellenfél kapuja előtt, tehát várható volt, hogy lesz belőle valami. Ha visszaálltunk volna a saját térfelünkre, ilyen gólt biztosan nem lövünk

- mondta Bognár a Nemzeti Sport kérdésére.

Bognár György együttese sorozatban negyedik sikerét aratta az NB I-ben és felcsúti sikere után élre állt a tabellán, egy ponttal előzi meg a Győrt és kettővel a Ferencvárost.

Osváth gólja 2:57-től látható:

 

