„Ilyen van a futballban” - Bognár György így élte meg a paksi csodagólt
Egy váratlan, ritkán látható góllal nyert a Paks a Puskás Akadémia otthonában a labdarúgó NB I-ben. Osváth Attila találatáról a vendégek edzője, Bognár György is szót ejtett.
A Paks 2-1-re győzött a Puskás Akadémia vendégeként a labdarúgó Fizz Liga 19. fordulójának szombati rangadóján, ezzel átvette a vezetést a tabellán. A mérkőzés a hajrában, egy ritkán látható csodagóllal dőlt el: a 83. percben Osváth Attila jobbról, az oldalvonal közeléből ívelte a kapu elé a labdát, ami mindenki mellett eltekeredett és óriási meglepetésre a hosszú sarokban kötött ki. Elképesztő találat volt, olyan, hogy Bognár György edző külön beszélt Osváth Attila góljáról a mérkőzést követő sajtótájékoztatón.
Bognár György: Ilyen a futball
Általában így működik a futball, hogy a tiszta helyzetet az Osi (Osváth Attila – a szerk.) a kapufára lövi, ami meg nem helyzet, az becsorog. Ilyen van a futballban. Tulajdonképpen azért történt ez, mert abban a periódusban mi nyomtunk, és állandóan ott voltunk az ellenfél kapuja előtt, tehát várható volt, hogy lesz belőle valami. Ha visszaálltunk volna a saját térfelünkre, ilyen gólt biztosan nem lövünk
- mondta Bognár a Nemzeti Sport kérdésére.
Bognár György együttese sorozatban negyedik sikerét aratta az NB I-ben és felcsúti sikere után élre állt a tabellán, egy ponttal előzi meg a Győrt és kettővel a Ferencvárost.
Osváth gólja 2:57-től látható:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre