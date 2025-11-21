Mindenki kiröhögte Bognár Györgyöt azért, amit az M4 Sporton mert mondani

Többek között a magyar labdarúgó-válogatottról és a keret mélységéről is beszélt Magyarország miniszterelnökével, Orbán Viktorral és az M4 Sport kommentátorával, Hajdú B. Istvánnal a Paks vezetőedzője. Bognár György Varga Barnabásról is elmondta a véleményét, amikor arról esett szó, hogy szerinte mindenkit lehet pótolni. Felidézte, amikor mindenki kiröhögte egy tévés megszólalása miatt – pedig nem kellett volna...

Bognár György Varga Barnabásról már évekkel ezelőtt megmondta az M4 Sporton, hogy jobb, mint Szalai Ádám volt Fotó: Facebook

Mindig lehet mindenkit pótolni

- fogalmazott Bognár György, majd felidézte, amikor a 86-szoros magyar válogatott Szalai Ádám egyszer sérülés miatt kiesett a nemzeti csapatból.

Bognár György Varga Barnabásról véleményt mondott

Amikor Szalai még játszott, Rossi elsírta magát a tévében, hogy mi lesz most, Szalai sérült, nincs center. És én azt mertem mondani a tévében, hogy ott van Gyirmóton egy Varga Barnabás nevű játékos, az jobb, mint a Szalai, és mindenki kiröhögött

- emlékezett vissza a Paks vezetőedzője. Hozzátette, ma pedig a Ferencváros csatára a leggólerősebb játékosunk.

És ő meg volt már 5-6 évvel ezelőtt is!

Bognár György egyébként korábban erős véleményt fogalmazott meg Varga Barnabásról.

Hát, én azt hiszem, nagyon hamar fradista lett a Barna. Több intelligenciát vitt magával innen, mint ami megmaradt. Szerintem hatott rá az az öltözői hangulat vagy a klubban lévő légkör, ami kialakul a Pakssal szemben, mert ugye nem tudnak velünk mit kezdeni

- nyilatkozta egy hónapja a Paks FM-nek a szakember. Most viszont úgy fogalmazott:

Ilyen fejelő játékos Európában nincs, a centereket kergetik, Lewandowskit 34 évesen viszi a Barcelona. Nincs befejező pozíciós center az európai futballban. Varga Barnabás, nyugodt lelkiismerettel mondom, bármelyik csapatban megállná a helyét.