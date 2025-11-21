RETRO RÁDIÓ

Mindenki kiröhögte Bognár Györgyöt azért, amit az M4 Sporton mert mondani

Mindenki kiröhögte a Paks vezetőedzőjét. Pedig Bognár György Varga Barnabásról már évekkel ezelőtt megmondta az M4 Sporton, hogy jobb, mint Szalai Ádám volt.

Megosztás
Szerző: B.
Létrehozva: 2025.11.21.
Varga Barnabás M4 Sport Bognár György

Többek között a magyar labdarúgó-válogatottról és a keret mélységéről is beszélt Magyarország miniszterelnökével, Orbán Viktorral és az M4 Sport kommentátorával, Hajdú B. Istvánnal a Paks vezetőedzője. Bognár György Varga Barnabásról is elmondta a véleményét, amikor arról esett szó, hogy szerinte mindenkit lehet pótolni. Felidézte, amikor mindenki kiröhögte egy tévés megszólalása miatt – pedig nem kellett volna...

Bognár György Varga Barnabásról beszélt
Bognár György Varga Barnabásról már évekkel ezelőtt megmondta az M4 Sporton, hogy jobb, mint Szalai Ádám volt Fotó: Facebook

Mindig lehet mindenkit pótolni

- fogalmazott Bognár György, majd felidézte, amikor a 86-szoros magyar válogatott Szalai Ádám egyszer sérülés miatt kiesett a nemzeti csapatból.

Bognár György Varga Barnabásról véleményt mondott

Amikor Szalai még játszott, Rossi elsírta magát a tévében, hogy mi lesz most, Szalai sérült, nincs center. És én azt mertem mondani a tévében, hogy ott van Gyirmóton egy Varga Barnabás nevű játékos, az jobb, mint a Szalai, és mindenki kiröhögött

- emlékezett vissza a Paks vezetőedzője. Hozzátette, ma pedig a Ferencváros csatára a leggólerősebb játékosunk.

És ő meg volt már 5-6 évvel ezelőtt is!

Bognár György egyébként korábban erős véleményt fogalmazott meg Varga Barnabásról

Hát, én azt hiszem, nagyon hamar fradista lett a Barna. Több intelligenciát vitt magával innen, mint ami megmaradt. Szerintem hatott rá az az öltözői hangulat vagy a klubban lévő légkör, ami kialakul a Pakssal szemben, mert ugye nem tudnak velünk mit kezdeni

- nyilatkozta egy hónapja a Paks FM-nek a szakember. Most viszont úgy fogalmazott:

Ilyen fejelő játékos Európában nincs, a centereket kergetik, Lewandowskit 34 évesen viszi a Barcelona. Nincs befejező pozíciós center az európai futballban. Varga Barnabás, nyugodt lelkiismerettel mondom, bármelyik csapatban megállná a helyét.

Meddig jut a Fradi?

A második számú európai labdarúgó kupasorozatban ismét izgalmas csaták várják a szurkolókat: ki jut el a kieséses szakaszig, és kik küzdhetnek majd az isztambuli döntőben a trófeáért? A csoportkörben már most parázs mérkőzések, fordulatok és meglepetések borzolják a kedélyeket, és minden játéknap újabb sztorikat hoz. Vajon a nagy múltú klubok dominálnak, vagy érkezik egy igazi fekete ló, amely végigrobog a sorozaton? A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá az Európa-liga estéket.

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu