Mindenki kiröhögte Bognár Györgyöt azért, amit az M4 Sporton mert mondani
Mindenki kiröhögte a Paks vezetőedzőjét. Pedig Bognár György Varga Barnabásról már évekkel ezelőtt megmondta az M4 Sporton, hogy jobb, mint Szalai Ádám volt.
Többek között a magyar labdarúgó-válogatottról és a keret mélységéről is beszélt Magyarország miniszterelnökével, Orbán Viktorral és az M4 Sport kommentátorával, Hajdú B. Istvánnal a Paks vezetőedzője. Bognár György Varga Barnabásról is elmondta a véleményét, amikor arról esett szó, hogy szerinte mindenkit lehet pótolni. Felidézte, amikor mindenki kiröhögte egy tévés megszólalása miatt – pedig nem kellett volna...
Mindig lehet mindenkit pótolni
- fogalmazott Bognár György, majd felidézte, amikor a 86-szoros magyar válogatott Szalai Ádám egyszer sérülés miatt kiesett a nemzeti csapatból.
Bognár György Varga Barnabásról véleményt mondott
Amikor Szalai még játszott, Rossi elsírta magát a tévében, hogy mi lesz most, Szalai sérült, nincs center. És én azt mertem mondani a tévében, hogy ott van Gyirmóton egy Varga Barnabás nevű játékos, az jobb, mint a Szalai, és mindenki kiröhögött
- emlékezett vissza a Paks vezetőedzője. Hozzátette, ma pedig a Ferencváros csatára a leggólerősebb játékosunk.
És ő meg volt már 5-6 évvel ezelőtt is!
Bognár György egyébként korábban erős véleményt fogalmazott meg Varga Barnabásról.
Hát, én azt hiszem, nagyon hamar fradista lett a Barna. Több intelligenciát vitt magával innen, mint ami megmaradt. Szerintem hatott rá az az öltözői hangulat vagy a klubban lévő légkör, ami kialakul a Pakssal szemben, mert ugye nem tudnak velünk mit kezdeni
- nyilatkozta egy hónapja a Paks FM-nek a szakember. Most viszont úgy fogalmazott:
Ilyen fejelő játékos Európában nincs, a centereket kergetik, Lewandowskit 34 évesen viszi a Barcelona. Nincs befejező pozíciós center az európai futballban. Varga Barnabás, nyugodt lelkiismerettel mondom, bármelyik csapatban megállná a helyét.
Meddig jut a Fradi?
A második számú európai labdarúgó kupasorozatban ismét izgalmas csaták várják a szurkolókat: ki jut el a kieséses szakaszig, és kik küzdhetnek majd az isztambuli döntőben a trófeáért? A csoportkörben már most parázs mérkőzések, fordulatok és meglepetések borzolják a kedélyeket, és minden játéknap újabb sztorikat hoz. Vajon a nagy múltú klubok dominálnak, vagy érkezik egy igazi fekete ló, amely végigrobog a sorozaton? A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá az Európa-liga estéket.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre