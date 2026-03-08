„Gyászolom azt az embert, aki a baleset előtt voltam” - megszólalt a fiatal síelő súlyos agyrázkódása után

2026 januárjában Jessica Stratton barátaival Coloradóban síelt, amikor az élete egy pillanat alatt megváltozott. Ami egy tipikus versennyel indult a hegy lába felé, egy olyan balesettel végződött, amire nem emlékszik.

Teljesen felforgatta a fiatal életét a szörnyű síbaleset. (Képünk illusztráció) Fotó: Wavebreak Media LTD / Freepik

Szörnyű balesete után még hosszú út áll előtte a felépülésig

Barátai és családja is csak találgatni tudnak, hogy pontosan mi történt a fiatal nővel, aki egyáltalán nem emlékszik a balesetre.

Feltételezzük, hogy egy jégfoltnak ütköztem, vagy valami szélének, de a barátaim azt mondták, hogy kétszer is kiestem a síléceimből, és elég nagy sebességgel lezuhantam a pálya széléről. Ők néhány méterrel lejjebb találtak meg, mint ahol a síléceim egyenesen a hóban álltak.

- mondta Stratton, akinek valahogy sikerült lesíelnie a hegy lábához, de rosszul érezte magát. A síközpont egy kis klinikáján végzett kivizsgálás után a 28 éves nőnél tipikus agyrázkódásnak tűnő sérülést diagnosztizáltak, és azzal az utasítással küldték haza, hogy pihenjen, és másnap izomfájdalmakra számítson.

Azonban ehelyett Stratton tünetei sokkal komolyabbakká és riasztóbbá váltak. Amikor barátai másnap reggel meglátogatták, és azt tapasztalták, hogy nem tud beszélni, járni, enni, nyelni vagy a teste jobb oldalát mozgatni, azonnal egy denveri sürgősségire szállították.

A baleset óta a fiatalnak mankóval kell járnia, és zuhanyszékkel kell fürödnie, sőt az olyan egyszerű tevékenységek, mint a mosogatás, a bevásárlás és a mosás, annyira kimerítik, hogy hosszú, délelőtti szunyókálásokra van szüksége. Már nem tud vezetni sem, így a barátaira és a családjára van utalva a közlekedésben.

Egyszerűen nincs meg az agyam és a végtagjaim közötti kapcsolat.

- mondta.

Mentálisan időbe telt, mire feldolgozta a helyzetének valóságát. Körülbelül két és fél héttel a kórházi tartózkodása után Stratton rájött, hogy ez nem olyasmi, ami csak úgy elmúlik a hazabocsátáskor. Az előtte álló út hosszú, bizonytalan és nehézségekkel teli lesz. Bár neurológusa a teljes felépülésre számít, nem tudtak pontos időpontot megmondani, hogy ez mikor történhet meg.