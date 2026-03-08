RETRO RÁDIÓ

„Gyászolom azt az embert, aki a baleset előtt voltam” - megszólalt a fiatal síelő súlyos agyrázkódása után

Egy fiatal nő most gyászolja régi énjét. Saját elmondása szerint nem emlékszik a szörnyű balesetre, ami teljesen megváltoztatta az életét.

2026 januárjában Jessica Stratton barátaival Coloradóban síelt, amikor az élete egy pillanat alatt megváltozott. Ami egy tipikus versennyel indult a hegy lába felé, egy olyan balesettel végződött, amire nem emlékszik.

Teljesen felforgatta a fiatal életét a szörnyű síbaleset. (Képünk illusztráció) Fotó: Wavebreak Media LTD / Freepik

Szörnyű balesete után még hosszú út áll előtte a felépülésig

Barátai és családja is csak találgatni tudnak, hogy pontosan mi történt a fiatal nővel, aki egyáltalán nem emlékszik a balesetre.

Feltételezzük, hogy egy jégfoltnak ütköztem, vagy valami szélének, de a barátaim azt mondták, hogy kétszer is kiestem a síléceimből, és elég nagy sebességgel lezuhantam a pálya széléről. Ők néhány méterrel lejjebb találtak meg, mint ahol a síléceim egyenesen a hóban álltak.

- mondta Stratton, akinek valahogy sikerült lesíelnie a hegy lábához, de rosszul érezte magát. A síközpont egy kis klinikáján végzett kivizsgálás után a 28 éves nőnél tipikus agyrázkódásnak tűnő sérülést diagnosztizáltak, és azzal az utasítással küldték haza, hogy pihenjen, és másnap izomfájdalmakra számítson.

Azonban ehelyett Stratton tünetei sokkal komolyabbakká és riasztóbbá váltak. Amikor barátai másnap reggel meglátogatták, és azt tapasztalták, hogy nem tud beszélni, járni, enni, nyelni vagy a teste jobb oldalát mozgatni, azonnal egy denveri sürgősségire szállították.

A baleset óta a fiatalnak mankóval kell járnia, és zuhanyszékkel kell fürödnie, sőt az olyan egyszerű tevékenységek, mint a mosogatás, a bevásárlás és a mosás, annyira kimerítik, hogy hosszú, délelőtti szunyókálásokra van szüksége. Már nem tud vezetni sem, így a barátaira és a családjára van utalva a közlekedésben.

Egyszerűen nincs meg az agyam és a végtagjaim közötti kapcsolat.

- mondta.

Mentálisan időbe telt, mire feldolgozta a helyzetének valóságát. Körülbelül két és fél héttel a kórházi tartózkodása után Stratton rájött, hogy ez nem olyasmi, ami csak úgy elmúlik a hazabocsátáskor. Az előtte álló út hosszú, bizonytalan és nehézségekkel teli lesz. Bár neurológusa a teljes felépülésre számít, nem tudtak pontos időpontot megmondani, hogy ez mikor történhet meg.

Stratton jelenleg hetente egyszer kap otthon logopédiai kezelést, amiért hálás. Viszont még a Denver környéki neurológiai klinikákra való beutalások ellenére is 8 hetes vagy hosszabb várakozási idő van a rendszeres ambuláns fiziko- és foglalkozásterápiára, így a kezelések megszerzése is nehézséggel jár.

A baleset előtt Stratton mindig aktív volt, és nem tudott nyugodtan ülni. Egy szeptemberre tervezett ultramaratonra edzett, és egy hegymászó márkánál dolgozott, rendkívül aktív munkatársak körében.

Gyászolom azt az embert, aki a baleset előtt voltam... Hiányzik, hogy úgy tudjam mozgatni a testem, mint régen.

A veszteség ellenére a fiatal erőt lelt családjában és barátaiban, akik végig mellette voltak a kórházban. Felépülését a közösségi médiában is elkezdte megosztani, ahol saját bőrén tanulva hívja fel más síelők figyelmét is a sisak használatára - írta a People.

@fndiva0 Always wear one when skiing down. Even on your easy days. For those curious, ironically I work in the outdoor industry (for a ski company). And the amount of times I’ve heard coworkers talk about accidents with friends, family, or other outdoor industry professionals doing various activities is astounding. You never think it would happen to you, until it does. Safety should be the backbone of this industry….ALWAYS. #tbi #fnd ♬ original sound - itgetssworse

 

