Horoszkóp: hat csillagjegy, akik meglehetősen különös szokásokkal rendelkeznek

A csillagjegyek számtalan rejtett tulajdonságot és titkot fedhetnek fel az emberi természettel kapcsolatban. A védikus asztrológiai könyvek szerint ezeket a tulajdonságokat az uralkodó bolygók és elemek alakítják, amelyek a mindennapi viselkedést kozmikus furcsaságokká és különös szokásokká alakítják. Úgy tartják, ezek a szokások többnyire olyan elemi energiákban gyökereznek, mint a tűz jegy impulzivitása vagy a víz jegy intuíciója. Az alábbiakban most hat csillagjegy furcsa szokását fogjuk bemutatni.

Csillagjegyek, akik meglehetősen furcsa szokással rendelkeznek / Fotó: Metropol

Hat csillagjegy és a különös szokásaik



Bak

A Bakok gyakran megszállottan követik nyomon az életcéljaikat, a hobbijukat pedig mini-vállalati főkönyvekké alakítják. Ezek a Szaturnusz fegyelme által uralt személyek minden lépésüket naplózzák, a kávéfogyasztástól az ambícióik mérföldköveiig, ami kifejezetten érdekes tulajdonságuk.



Vízöntő

A Vízöntő egy víz jegy, aki hirtelen eltűnik, hogy feltöltődjön azáltal, hogy napokra, sőt hónapokra nyoma vész a társasági körökből – ami egy szokatlan tulajdonságuk. Ezeknek az Uránusz függetlensége által uralt embereknek egyéni tanulmányi időre van szükségük ahhoz, hogy aztán érdekes és egyedi ötletekkel állhassanak elő.

Halak

A Halak imádnak álmodozni vagy magukban beszélni; ez a Neptunusz ködös befolyásának köszönhető. Ezek az emberek szeretik az empatikus sodródásokat, amelyek elhomályosítják előttük a valóságot. Ráadásul imádják, ha a magányos sétáikat élénk belső monológokká alakíthatják.

A Kos imád mindent megkérdőjelezni, ami csak az útjába kerül, a felborult bútorok meredéstől kezdve a makacs üvegekkel vagy emberekkel való megbirkózásig. Nagyon szeretnek összecsapásokat kezdeményezni. Ez a Mars általi energiájuknak köszönhető, amely versenyszellemmel táplálja őket, és a balszerencséket személyes csatákká változtatja, amelyeket meg kell nyerniük.

Rák

A Rákok imádják a hangulatuk szerint átrendezni az otthonukat. Szeretik a párnákat vagy a fényképeket az érzelmi hullámhosszukhoz igazítani. A Hold uralmának, a holdfényre való érzékenységük miatt ezeknek a személyeknek a lakóterük érzelmi menedékekké válnak, amelyek egyik napról a másikra fejlődnek.