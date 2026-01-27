RETRO RÁDIÓ

"Magyar játékos húsz éve nem találkozott ilyesmivel" - Tóth Alex menedzsere a Fradiról beszélt

Gördülékeny tárgyalássorozat után került a Ferencváros játékosa a Bournemouth-hoz. Tóth Alex szerződését a Fradi nagyban megkönnyítette.

Megosztás
Szerző: HWK
Létrehozva: 2026.01.27. 08:00
tóth alex ferencváros bournemouth papp bence

Tóth Alex menedzsere, Papp Bence szerint nem szabad irreális elvárásokat támasztani a játékossal szemben, időt kell hagyni neki, hogy megszokja az új közeget, felvegye az angol bajnokság ritmusát. A 20 éves labdarúgó egy hete szerződött a Ferencvárostól a Bournemouth-hoz és szombaton - a címvédő Liverpool elleni győztes meccsen - már be is mutatkozott a Premier League-ben.

Tóth Alex a Liverpool ellen
Tóth Alex csereként állt be a Liverpool ellen Fotó: Robin Jones - AFC Bournemouth

A menedzser kiemelte, hogy egy ilyen horderejű transzfert ma csak a Ferencvárosból lehet megvalósítani és Hajnal Tamás vezetésével olyan gördülékeny tárgyalássorozaton vannak túl az FTC-vel, ami megsüvegelendő.

Tóth Alex minden segítséget megkapott

Régóta benne vagyok a magyar futball vérkeringésében, de olyan átigazolásban még nem vettem részt, ahol első körben azt éreztem az adott klub vezetőjétől, hogy a játékos és a magyar futball érdekeit a saját egyéni és klubérdekei elé helyezi. A Ferencváros egész vezetősége - Hajnal Tamás mellett Kubatov Gábor, Nyíri Zoltán és Orosz Pál - nagyon nagy dicséretet érdemel, ahogy ezt az egészet lemenedzselte. És Robbie Keane vezetőedzőt sem szeretném kihagyni, aki olyan lehetőséget adott Alexnek, amellyel magyar játékos szerintem húsz éve nem találkozott

 - fogalmazott Papp Bence a Ferencvárosról.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu