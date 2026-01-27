"Magyar játékos húsz éve nem találkozott ilyesmivel" - Tóth Alex menedzsere a Fradiról beszélt

Tóth Alex menedzsere, Papp Bence szerint nem szabad irreális elvárásokat támasztani a játékossal szemben, időt kell hagyni neki, hogy megszokja az új közeget, felvegye az angol bajnokság ritmusát. A 20 éves labdarúgó egy hete szerződött a Ferencvárostól a Bournemouth-hoz és szombaton - a címvédő Liverpool elleni győztes meccsen - már be is mutatkozott a Premier League-ben.

Tóth Alex csereként állt be a Liverpool ellen Fotó: Robin Jones - AFC Bournemouth

A menedzser kiemelte, hogy egy ilyen horderejű transzfert ma csak a Ferencvárosból lehet megvalósítani és Hajnal Tamás vezetésével olyan gördülékeny tárgyalássorozaton vannak túl az FTC-vel, ami megsüvegelendő.

Tóth Alex minden segítséget megkapott

Régóta benne vagyok a magyar futball vérkeringésében, de olyan átigazolásban még nem vettem részt, ahol első körben azt éreztem az adott klub vezetőjétől, hogy a játékos és a magyar futball érdekeit a saját egyéni és klubérdekei elé helyezi. A Ferencváros egész vezetősége - Hajnal Tamás mellett Kubatov Gábor, Nyíri Zoltán és Orosz Pál - nagyon nagy dicséretet érdemel, ahogy ezt az egészet lemenedzselte. És Robbie Keane vezetőedzőt sem szeretném kihagyni, aki olyan lehetőséget adott Alexnek, amellyel magyar játékos szerintem húsz éve nem találkozott

- fogalmazott Papp Bence a Ferencvárosról.