Nő a kőolaj ára – Orbán Viktor szerint két döntésre van szükség

Hétfőn kora délutánra rendkívüli kormányülésre kerül sor.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.09. 11:58
„Meg kell akadályoznunk, hogy a gázolaj és a benzin ára Magyarországon elviselhetetlen szintre emelkedjen. Ennek érdekében ma kora délutánra összehívtam a kormány rendkívüli ülését.” – írta friss Facebook-bejegyzésben a kormányfő, Orbán Viktor.

Orbán Viktor: Meg kell akadályoznunk, hogy a gázolaj és a benzin ára Magyarországon elviselhetetlen szintre emelkedjen (Fotó: NurPhoto via AFP)

Ukrán olajblokád és közel-keleti háború miatt a kőolaj ára nő. Orbán Viktor szerint két döntésre van szükség:
1. Minden orosz energiaszankciót fel kell függeszteni.
2. Meg kell akadályozni, hogy az árak elviselhetetlen szintre emelkedjenek.
Délután kormányülés, döntések várhatóak!

Nézd meg a miniszterelnök friss videóját!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
