Nő a kőolaj ára – Orbán Viktor szerint két döntésre van szükség

„Meg kell akadályoznunk, hogy a gázolaj és a benzin ára Magyarországon elviselhetetlen szintre emelkedjen. Ennek érdekében ma kora délutánra összehívtam a kormány rendkívüli ülését.” – írta friss Facebook-bejegyzésben a kormányfő, Orbán Viktor.

Orbán Viktor: Meg kell akadályoznunk, hogy a gázolaj és a benzin ára Magyarországon elviselhetetlen szintre emelkedjen (Fotó: NurPhoto via AFP)

Ukrán olajblokád és közel-keleti háború miatt a kőolaj ára nő. Orbán Viktor szerint két döntésre van szükség:

1. Minden orosz energiaszankciót fel kell függeszteni.

2. Meg kell akadályozni, hogy az árak elviselhetetlen szintre emelkedjenek.

Délután kormányülés, döntések várhatóak!

