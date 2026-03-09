Nő a kőolaj ára – Orbán Viktor szerint két döntésre van szükség
Hétfőn kora délutánra rendkívüli kormányülésre kerül sor.
„Meg kell akadályoznunk, hogy a gázolaj és a benzin ára Magyarországon elviselhetetlen szintre emelkedjen. Ennek érdekében ma kora délutánra összehívtam a kormány rendkívüli ülését.” – írta friss Facebook-bejegyzésben a kormányfő, Orbán Viktor.
Ukrán olajblokád és közel-keleti háború miatt a kőolaj ára nő. Orbán Viktor szerint két döntésre van szükség:
1. Minden orosz energiaszankciót fel kell függeszteni.
2. Meg kell akadályozni, hogy az árak elviselhetetlen szintre emelkedjenek.
Délután kormányülés, döntések várhatóak!
Nézd meg a miniszterelnök friss videóját!
