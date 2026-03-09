Halálos vége lesz az őrült játszmának - zsákos női fantom tartja rettegésben Kisvárdát

Bár az autósokat már kevés dolog lepi meg, azért akad olyan húzás, manőver vagy tett, amitől még a sokat látott sofőröknek is elkerekedik a szemük. Elég csak arra a csepeli férfire gondolni, aki ököllel támadt az autósokra, vagy a IX. kerületi József Attila lakótelep környékén ácsingozó fantomra, nem beszélve a soroksári bevásárlóközpontoknál támolygó életveszélyes, beállt rémről. Egy hasonszőrű fantom most Kisvárdán borzolta fel a kedélyeket, miután nem egy autósra hozta rá a frászt az út mellett.

A fantom egy kukászsákot tekert a nyaka köré és így sétálgatott a két települést összekötő úton Fotó: Pexels (illusztráció)

Kukászsákos fantom rémítette halálra a sofőröket

Információink szerint a fiatal nő a többiekhez hasonlóan életveszélyesen közlekedett a napokban, méghozzá késő este: nem csak az autók között és mellett baktatott a Kisvárdát és Kékcsét összekötő, kietlen úton, de sötét ruhát viselt, ami még jobban megnehezítette az autósok dolgát. Ha ez nem lett volna elég ijesztő, a nő lapot húzott a huszonegyre, ugyanis a sötét ruhán kívül mást is viselt: egészen pontosan egy nyakára kötött zacskót. Információink szerint a szintén sötét kukászsákot egyszerűen a nyaka köré tekerte, majd teljes nyugalommal sétálgatott a forgalom mellett, ami nem csak, hogy megijesztette, de igencsak meg is döbbentette az arra járó sofőröket, akik értetlenül nézték a különös nő életveszélyes sétáját. Azonban kiderült: ha nem is átgondolt, de egyszerű oka van annak, hogy zsákkal a nyakán járt-kelt az éjszakában:

Nagyon sokan csinálják azt, hogy az út mentén is összegyűjtik az 50 forintos palackokat. Abból van bőven, mivel sokan egyszerűen kidobálják a kocsiablakon. Arra viszont már nem tudok mit mondani, hogy ezt sötétben csinálja valaki. Még nappal sem feltétlenül okos húzás ez, nemhogy éjjel

- vélekedett egy autós. Sok helyi sofőr már igencsak unja a sötétben bóklászó fantomokat:

Itt ez a nő sétálgat, máshol meg egy nyugdíjas bácsika korzózott az autók mellett. Mindkettő életveszélyes, nem csak nekik, de az autósoknak is. Főleg, hogy itt azért gyorsabban hajtanak, mint belterületen

- vélekedett a másik autós.