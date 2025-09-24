Vak sötétben sétált, halálra rémültek az autósok: életveszélyes dolgot művelt a fantom a IX. kerületben

Egy ijesztő alak a sötét éjszakában - ezzel a rémisztő látvánnyal szembesültek azok az autósok, akik tegnap, szeptember 23-án a IX. kerületi József Attila lakótelep felé autóztak az esti órákban. Miután ugyanis áthajtottak az Ecseri úti metrómegálló mellett, különös látványban volt részük. Egy fantom ácsorgott ott, méghozzá nem máshol, mint az út kellős közepén.

A fantom az út közepén, a felezővonalon ácsorgott, az autósok szerint észre sem vette a körülötte zajló forgalmat Fotó: Pexels (illusztráció)

Fantom rémítette halálra az autósokat

Az esetről egy arra járó autós mesélt a lapunknak, aki elmondta: mit sem sejtve gurult egyik ismerőse felé este tíz óra felé, amikor meglátta a férfit. Mint mondta, az alak halálra rémítette, ugyanis az autók között állt. Neki, csak úgy, mint több más autósnak is, nagy ívben kellett kikerülniük a férfit, aki erre még csak a füle botját sem mozdította:

Szemből érkeztem, a lámpa rövid, szóval gyorsan át kell jutni. Elértem a József Attila lakótelep széléhez, és akkor már kiszúrtam, hogy egy ember ott bolyong az út közepén. Azt hittem, hogy meggondolatlanul akart átszaladni a szemközti villamos sínekhez, mert azt sokan csinálják itt, de nem erről volt szó

- mesélte a Metropolnak Tamás. A fantom ugyanis nem sietett sehova: meredten állt a körülötte haladó kocsik között, miközben a legcsekélyebb jelét sem adta annak, hogy észreveszi maga körül a forgalmat:

"Csak állt ott, mint egy zombi, néha ténfergett egy kicsit jobbra, meg egy kicsit balra, a mellette elhaladó kocsik egy kicsit sem zavarták. Aztán megállt a felezővonalon, de eléggé imbolyogva. Ahogy néztem, nem sok köze volt a valósághoz, tuti, hogy volt benne valami. Én is félrehúztam a kormányt, jó nagy ívben kikerültem, mert féltem, hogy még kidől elém, mint egy zsák. Szerintem azt sem tudta, hogy hol van" - szögezte le a férfi. Hozzátette, hogy a férfi ábrázata amúgy sem volt túl bizalomgerjesztő: sötét, kapucnis felsőben, szakadt ruházatban ácsorgott. Mint mondta, a mögötte jövő autósok is hasonlóan tettek, mint ő: mindannyian jó nagy ívben kerültek egyet:

Még szerencse, hogy van egy külső sáv is, de nem tudom, mi lett volna, ha éppen ott jön egy autó. De a nekem szemközti sávban is próbáltak lehúzódni, amennyire csak lehetett

- mondta Tamás.