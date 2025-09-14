Gyomorforgató: olyat tettek az újbudai fosófantomok, hogy azon már csak a slag és a fertőtlenítő segített

Ismét lecsapott a fosófantom Újbuda utcáira, méghozzá undorítóbban, mint valaha: ezúttal ugyanis olyan névjegyet hagyott maga után, ami a sokat látott helyiek gyomrát is felfordította.

A fosófantomok olyan tettek, amit már csak slaggal lehet eltüntetni Fotó: Pexels (illusztráció)

Járdát, falat csináltak össze a fosófantomok

A fantom - jobban mondva a fantomok - ugyanis egy egész utcasarkot és a járdát csinálták össze, a fekália pedig nem csak az aszfalton, hanem a falon is vastagon állt. A kularémek olyan szintű mocskot hagytak maguk után, hogy az arra járó állatvédők is elborzadtak, főleg azért, mert a közelben egy iskola és egy játszótér is található:

Jó étvágyat az ebédhez. Ez a Hadak útja most, az iskolától 7 méterre, a játszótértől 100 méterre

- írta felháborodottan a Tizenegy Állatvédő Egyesület. Hozzátették, hogy a gyomorforgató látványon kívül az a legdühítőbb, hogy alig száz 110 méterre van egy nyilvános vécé is:

110 méterre van egy toi-toi wc, és pontosan tudják, mert ha épp arra járnak, használják, vagyis ez szó szerint egy szándékos belesz*rás

- szögezték le az állatvédők. A helyiek sem örülnek az áldatlan állapotoknak, többen már a környéket is elkerülik inkább. Mint mondják, ráférne egy alapos fertőtlenítés:

Nem szívesen jövök erre, mert nem tudom, milyen állapotok várnak rám ott. Undorítóan néz ki olykor, nem kérek a látványból, ha nem muszáj. És nem szeretném a gyerekem sem erre hozni

- mondta egy közelben élő férfi. Az állatvédők a mai napon is visszatértek a helyszínre, azonban nem tapasztaltak javulást, sőt:

Ma reggel 6.45-kor a Hadak útján tartottunk köztisztasági továbbképzést négy remek embernek. Ezután testnevelés óra és nagytakarítás következett, mert ma a tegnapinál is nagyobb okádék volt körülöttük

- jelentették csalódottan. Ezt már nem hagyhatták annyiban, azonnal cselekedtek: először a tettesekkel együtt nagytakarítottak, majd úgy döntöttek, hogy egy sokkal nagyobb takarításra lesz szükség:

A sz*rt nem tudták feltakarítani, de már nagyon sajnálják, ellenben arra a kérdésre nem tudtak válaszolni, hogy mi a baj a 100 méterre kihelyezett nyilvános wc-vel, meg úgy miért kell konkrétan állatként viselkedni... Megbeszéltük, hogy miattuk holnap slagozás és fertőtlenítés lesz a program az iroda tulajdonosának

- zárták soraikat.