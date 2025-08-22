Őrjöngő fantom zaklatja a lakókat Kispesten és a Corvin-negyedben

Kezelhetetlen, őrjöngő fantom járja Kispest utcáit – tudta meg a Metropol. Kiderült, hogy a férfi már nem csak XIX. kerületi lakosokat zaklatja, ugyanis már a Corvin-negyednél is látták tombolni. A szemtanúk szerint alkohol vagy drog hatása alatt lehet, ami miatt még inkább elkerülik, mert attól félnek, hogy kárt tesz valakiben.

Az őrjöngő fantomról többen képet is készítettek Fotó: Olvasói

Félnek az őrjöngő fantomtól

Ha jól emlékszem múlt héten hétfőről keddre virradóra hallottam a csörömpölést éjjel 3 óra körül, mert akkor vettem be a gyógyszeremet, de 39 hetes terhesen nem tudtam kiugrani az ágyból és kinézni az ablakon

– kezdte lapunknak Emese. „Ez az előttünk lévő parkolóban történt. Másnap mentünk az orvoshoz és mondta a férjem, hogy a mellettünk álló szürke Suzukinak betörték az ablakát. Akkor esett le, hogy én ezt hallottam az éjjel.”

Később személyesen látták is az őrjöngő férfit.

Hirtelen dühkitörései miatt attól félnek kárt tesz valakiben Fotó: Olvasói

Hétfőn a parkolóban már össze is futottunk az őrjöngő férfival

– meséli tovább.

Nagyon durván, önkívületi állapotban kiabált. Nem mertünk ott maradni, féltünk, hogy bajunk eshet.

Emese és családja elköltözik a környékről.

„A hétvégén pedig este a nappaliban hallottuk, hogy megy lent a Fő utcai sétálóutcán és kiabál, hogy »rohadt k*rva!«. Édesanyám kinézett és mondta, hogy ugyanaz a férfi volt, aki a parkolóban. Illetve mutattam anyukámnak a Facebook-posztban lévő képeket is, nem mondta 100 százalékra, hogy ugyanaz, de akit ő látott az is térdig érő rövidnadrágban és világos pólóban volt. Megmondom őszintén mi költözés előtt állunk, de ezek után nem is bánom” – zárta a beszámolóját.

A fiatalasszonyon kívül mások is összefutottak az őrjöngő fantommal.

Én nem tudom, hogy ez ki lehet, senki sem ismeri. Ám azt tudom, hogy a már a Corvin környékén is elborult az agya. Akkor a villamosmegállóban tombolt, nagyon félelmetes volt. Szerintem csak idő kérdése, hogy valakinek baja essen

– mondta el Ferenc.