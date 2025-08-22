Őrjöngő fantom zaklatja a lakókat Kispesten és a Corvin-negyedben

Szemtanúk szerint az ismeretlen férfinak hirtelen lettek dühkitörései, amivel több embert halálra rémisztett. Az őrjöngő fantomnak elnevezett alak először Kispesten garázdálkodott, most pedig már a Corvin-negyedben is feltűnt.
Kezelhetetlen, őrjöngő fantom járja Kispest utcáit – tudta meg a Metropol. Kiderült, hogy a férfi már nem csak XIX. kerületi lakosokat zaklatja, ugyanis már a Corvin-negyednél is látták tombolni. A szemtanúk szerint alkohol vagy drog hatása alatt lehet, ami miatt még inkább elkerülik, mert attól félnek, hogy kárt tesz valakiben.
Ha jól emlékszem múlt héten hétfőről keddre virradóra hallottam a csörömpölést éjjel 3 óra körül, mert akkor vettem be a gyógyszeremet, de 39 hetes terhesen nem tudtam kiugrani az ágyból és kinézni az ablakon
– kezdte lapunknak Emese. „Ez az előttünk lévő parkolóban történt. Másnap mentünk az orvoshoz és mondta a férjem, hogy a mellettünk álló szürke Suzukinak betörték az ablakát. Akkor esett le, hogy én ezt hallottam az éjjel.”
Később személyesen látták is az őrjöngő férfit.
Hétfőn a parkolóban már össze is futottunk az őrjöngő férfival
– meséli tovább.
Nagyon durván, önkívületi állapotban kiabált. Nem mertünk ott maradni, féltünk, hogy bajunk eshet.
Emese és családja elköltözik a környékről.
„A hétvégén pedig este a nappaliban hallottuk, hogy megy lent a Fő utcai sétálóutcán és kiabál, hogy »rohadt k*rva!«. Édesanyám kinézett és mondta, hogy ugyanaz a férfi volt, aki a parkolóban. Illetve mutattam anyukámnak a Facebook-posztban lévő képeket is, nem mondta 100 százalékra, hogy ugyanaz, de akit ő látott az is térdig érő rövidnadrágban és világos pólóban volt. Megmondom őszintén mi költözés előtt állunk, de ezek után nem is bánom” – zárta a beszámolóját.
A fiatalasszonyon kívül mások is összefutottak az őrjöngő fantommal.
Én nem tudom, hogy ez ki lehet, senki sem ismeri. Ám azt tudom, hogy a már a Corvin környékén is elborult az agya. Akkor a villamosmegállóban tombolt, nagyon félelmetes volt. Szerintem csak idő kérdése, hogy valakinek baja essen
– mondta el Ferenc.
