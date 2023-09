Esztergomi robbantás: a füstgránát sem állíthatta meg az őrjöngő férfit

Ahogy arról a Metropol is beszámolt, robbanás rázta meg Esztergom Búbánatvölgy részét, ahol a TEK-et hívták rá egy őrjöngő férfira. A férfi az elsődleges információk miatt azon dühödött fel, hogy a hatalmas számlatartozásai miatt ki akarták kapcsolni nála az áramot.

Fotó: BS

Ezen bepöccent és tombolásba kezdett. Elsáncolta magát a házban és nem volt hajlandó kijönni. A Terrorelhárítási Központ túsztárgyalót vetett be, aki több órán keresztül próbált a lelkére beszélni, sajnos eredménytelenül. Mivel J. L. egyáltalán nem volt együttműködő, a TEK műveleti egysége végül úgy döntött, este 7 körül benyomul a házba.

A Metropol úgy értesült, hogy a férfit füstgránáttal próbálták meg kihozni. J. L. ki is tántorgott a házból, majd egy pillanat múlva már vissza is vetette magát a füst közé. Előre készült a robbantásra, csapdát állított a TEK-eseknek.

Ezt támasztja alá a Központi Nyomozó Főügyészség közleménye is, amelyben azt írják, "a férfi szándékosan idézett elő gázrobbanást". Úgy tudjuk, több gázpalackot robbantott be, amiben a hozzá legközelebb álló TEK-es azonnal életét vesztette, ő pedig olyan súlyosan megsérült, hogy nem sokkal később meghalt.

Az áldozaton kívül még 11 rendőr és tűzoltó sérült meg, közülük négyen súlyosan, heten pedig könnyebben. A helyi kórházban ezután riadót fújtak, berendelték a lehető legtöbb orvost, és szabaddá tették a kórházi ágyakat is, de vittek sérültet Tatabányára és Budapestre is. Úgy tudjuk, hogy az egyik súlyos sérült életéért jelenleg is küzdenek, ő élet és halál között van.