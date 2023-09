Robbantás Esztergomban: Helyszíni szóbeszéd szerint nem csak a rendőr halt meg- videó, fotók

Rendőrautók, tűzoltók, mentők lepték el szerda este Esztergom Búbánatvölgy nevű családi házas városrészét. A Bors helyszíni beszámolója szerint még Budapestről is vezényeltek le egységeket, és az esztergomi kórház sürgősségi osztályára mindenkit berendeltek.

Fotó: Bors

Egy körözés alatt álló férfi fenyegetőzött robbantással, később pedig, amikor már rengeteg rendőr volt a helyszínen, köztük a TEK kommandósai is, beváltotta a fenyegetést. Meg nem erősített információnk szerint a halálos áldozat is TEK-es. Az első hírek szerint 6-7 sérült is lehet, több TEK-es és tűzoltó.