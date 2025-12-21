RETRO RÁDIÓ

Ámokfutó Csepelen: rendőrök vitték el az autósokra támadó fantomot

Az elborult férfi bódultan tántorgott ki a kocsik elé. Amelyik autós nem vette fel, azon kegyetlen bosszút állt. A fantom végül a csepeli rendőrségen kötött ki az út szélén fetrengő társával együtt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.21. 18:45
Csepel fantom támadás

Nem egy esetben ijesztő, sokszor gusztustalan vagy éppen veszélyes fantom járja a budapesti utcákat. Úgy tűnik, Csepelnek is kijutott a "jóból": az utóbbi években üldöztek már gyomorforgató szatírt, gyereket és anyját a HÉV-en zaklató farokfantomot, míg idén májusban egy férfi követett tiniket a kerületi utáckon. Most egy újabb, igencsak hátborzongató rém tört a kerületre: egy bódult, láthatóan részeg vagy drogos férfi támadt rá a csepeli autósokra szombaton (december 20.) este. 

A fantom a csepeli autósokra támadt
A beállt fantom a csepeli kereszteződésben támadt rá az autókra. Végül a rendőrségen, majd a detoxikálóban kötött ki Fotó: Google Maps

Rendőrségen kötött ki a csepeli fantom

Az autósok az Erdősor utcai jelzőlámpa felé közeledve szúrták ki a férfit, ami nem volt nehéz: az úrnak korántsem nevezhető alak ugyanis félmeztelenül tántorgott és dülöngélt. Pechjére az autós pirosat kapott, így kénytelen volt megállni - egy csepeli híroldal szerint a fantom ekkor lendült akcióba: először a kocsi elé lépett, mintha csak be akart volna szállni a kocsiba, de vélhetően a kocsit akarta leinteni. A sofőrnek persze több sem kellett: zöld jelzésnél a férfit kikerülve igyekezett minél gyorsabban eltűnni a helyszínről. A beállt alak azonban ezt nem hagyta annyiban: dühében hatalmas csapást mért az öklével az autó elejére. Az ámokfutó fantom itt sem állt meg, úgy tudni, hogy egy másik autóssal is ugyanezt játszotta el

Szerencsére az esti órák dacára még járkáltak a környéken, a döbbent szemtanúk egyike pedig azonnal értesítette a zsarukat. A rendőrök hamarosan több járőrkocsival érkeztek a helyszínre és elvitték a férfit. Kiderült, hogy bár látszatra magányosan tombolt, ezt egyáltalán nem így volt: társa is a helyszínen tartózkodott, ám míg barátja az autósokat rémítette halálra, ő bódultam, magán kívül fetrengett az út szélén. Végül mindkettőjüket elvitték, végül pedig a rendőrségről a detoxikálóba szállították. 

Lapunk úgy tudja, hogy korántsem ez volt az első ilyen eset a környéken: napokkal korábban is történt már hasonló eset, akkor szintén egy hasonló figura zaklatta az autósakat az út közepén. Hogy ugyan arról a férfiről van szó, vagy esetleg egy hasonlóan beállt "kollégájáról", egyelőre nem tudni, a csepeliek minden esetre nem nyugodtak: 

Arra járok este sokszor, és én még talán férfiként megvédem magam, de mi van, ha mondjuk a nagymamámra támad rá egy ilyen alak? Egy drogossal nem lehet mit kezdeni

- vélekedett egy fiatal, helyi férfi. 

Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, válaszuk esetén cikkünket frissítjük

 

