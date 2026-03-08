RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Mi nem keressük a bajt az ukránokkal

Orbán Viktor megígérte, hogy le fogja törni az olajblokádot.

2026.03.08.
orbán viktor zelenszkij háború

Hiába az ukránok és Zelenszkij folyamatos fenyegetése, Orbán Viktor megvédi a magyarok érdekeit. Orbán Viktor megígérte, hogy le fogja törni az olajblokádot.

Mi nem keressük a bajt az ukránokkal. De azt Zelenszkij elnök sem gondolhatta komolyan, hogy ölbe tett kézzel nézzük, ahogy olajblokád alá veszi Magyarországot. Ezt a blokádot mi le fogjuk törni. Ők hamarabb fogynak ki a pénzből, mint mi az olajból.

- írta bejegyzésében Orbán Viktor. 

