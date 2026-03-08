A kormánytagok is válaszokat követelnek az aranykonvojról

Debrecenben tartották meg a 12. Háborúellenes Gyűlést, ahol Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külügyminiszter is hangsúlyozta, válaszokat követelnek, hogy mégis milyen pénzt próbáltak meg Magyarországon keresztül Ukrajnába juttatni. A hétfős aranykonvojt még március 5-én tartóztatták fel a terrorelhárítás emberei, a rakomány pedig nejlonzacskókba csomagolt dollár-, illetve eurókötegekből állt, valamint aranyrudakat is találtak a pénzszállítókban. A kísérők nem egyszerű banki alkalmazottak voltak, hanem kiképzett katonák, köztük Hennagyij Kuznyecov, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) egykori tábornoka. De mit keresett ez a szállítmány nálunk? Hova tartottak, és kinek a pénzét vitték? Ezekre a kérdésekre Orbán Viktor is válaszokat vár.

Ukrajna halálosan fenyegeti a magyarokat, de Orbán Viktor kijelentette, a magyarokat nem lehet zsarolni. Az aranykonvoj körüli kérdésekre azonban válaszokat követelnek

Fotó: Kurucz Árpád / MW

Az ukránok válaszokkal tartoznak nekünk

A debreceni Háborúellenes Gyűlés egyik fő témája az ukránok felől érkező egyre durvább, már halálos szintű fenyegetések, illetve az M5-ös autópályán utaztatott és szigorúan őrzött pénzkötegek voltak. Ez a két téma a résztvevőket is foglalkoztatta, Orbán Viktor kapott is kérdéseket róluk.

Először is nem tudjuk, hogy ezt valahova vitték vagy idehozták. Mi csak azt akarjuk tudni, hogy mit művelnek az ukránok ezzel a rengeteg pénzzel Magyarországon

– húzta alá Orbán Viktor.

Szijjártó Péter úgy fogalmazott, hogy mi az ukránoknak semmivel nem tartozunk, se pénzzel, se katonákkal, ezért a fenyegetéseik és a zsarolásuk is teljesen nonszensz.

Minket nem támadott meg senki, ezért minket nem is kell megvédeni. Az ukránok magukért harcolnak, ezért mi az ukránoknak semmivel nem tartozunk. Sem katonákkal, sem fegyverrel, sem pénzzel, sem az uniós tagsággal. Az ukránok pontosan tudják, hogy ha szuverén kormány marad Magyarországon, akkor ők soha a büdös életben nem csatlakoznak az unióhoz

– húzta alá a külügyminiszter, majd hozzátette:

„Az ukránok tartoznak egy magyarázattal: miért utaztattak át Magyarországon eurómilliókat és aranytömböket? Mi volt ez az akció, amit lebuktattunk? Azonnal adjanak magyarázatot!”

– követelte a külügyminiszter.