A kormánytagok is válaszokat követelnek az aranykonvojról
Orbán Viktor és Szijjártó Péter is leszögezte: az ukránoknak meg kell magyarázniuk, hogy mi volt ez a rejtélyes rakomány, amit hazánkon keresztül utaztattak.
Debrecenben tartották meg a 12. Háborúellenes Gyűlést, ahol Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külügyminiszter is hangsúlyozta, válaszokat követelnek, hogy mégis milyen pénzt próbáltak meg Magyarországon keresztül Ukrajnába juttatni. A hétfős aranykonvojt még március 5-én tartóztatták fel a terrorelhárítás emberei, a rakomány pedig nejlonzacskókba csomagolt dollár-, illetve eurókötegekből állt, valamint aranyrudakat is találtak a pénzszállítókban. A kísérők nem egyszerű banki alkalmazottak voltak, hanem kiképzett katonák, köztük Hennagyij Kuznyecov, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) egykori tábornoka. De mit keresett ez a szállítmány nálunk? Hova tartottak, és kinek a pénzét vitték? Ezekre a kérdésekre Orbán Viktor is válaszokat vár.
Az ukránok válaszokkal tartoznak nekünk
A debreceni Háborúellenes Gyűlés egyik fő témája az ukránok felől érkező egyre durvább, már halálos szintű fenyegetések, illetve az M5-ös autópályán utaztatott és szigorúan őrzött pénzkötegek voltak. Ez a két téma a résztvevőket is foglalkoztatta, Orbán Viktor kapott is kérdéseket róluk.
Először is nem tudjuk, hogy ezt valahova vitték vagy idehozták. Mi csak azt akarjuk tudni, hogy mit művelnek az ukránok ezzel a rengeteg pénzzel Magyarországon
– húzta alá Orbán Viktor.
Szijjártó Péter úgy fogalmazott, hogy mi az ukránoknak semmivel nem tartozunk, se pénzzel, se katonákkal, ezért a fenyegetéseik és a zsarolásuk is teljesen nonszensz.
Minket nem támadott meg senki, ezért minket nem is kell megvédeni. Az ukránok magukért harcolnak, ezért mi az ukránoknak semmivel nem tartozunk. Sem katonákkal, sem fegyverrel, sem pénzzel, sem az uniós tagsággal. Az ukránok pontosan tudják, hogy ha szuverén kormány marad Magyarországon, akkor ők soha a büdös életben nem csatlakoznak az unióhoz
– húzta alá a külügyminiszter, majd hozzátette:
„Az ukránok tartoznak egy magyarázattal: miért utaztattak át Magyarországon eurómilliókat és aranytömböket? Mi volt ez az akció, amit lebuktattunk? Azonnal adjanak magyarázatot!”
– követelte a külügyminiszter.
A Tiszát nem zavarná, hogy Ukrajnába aranykonvojok aranyrudakat szállítanak
Orbán Viktor beszédében arra is kitért, hogy van egy párt, amelyik mit sem törődnek az ukrán háborús maffia kétes ügyleteivel, ők ugyanis teljes mellszélességgel beálltak Brüsszel és Kijev tervei mögé. Maga Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke is leszögezte: aki a Néppárt tagja, az ukránbarát. A Tisza gond nélkül engedné be az ukránokat az EU-ba, még akkor is, ha ezzel Magyarország jövőjét tenné kockára. A hatalomért mindent…
Én azt látom, hogy Magyarországon van egy semmiből létrehozott ukránbarát párt, ami kinőtt a semmiből. Rengeteg pénzbe kerül, és mégis ez az ukránbarát párt megy előre, működik, nincsenek anyagi nehézségei. Azt látom, hogy van rengeteg ukránbarát médiamunkás. Élek a gyanúperrel, hogy a sok ukránbarát hang Magyarországon csak részben őszinte és szívből jövő. A másik része zsebből jövő. Tudni akarom, hogy hogyan kerül az a pénz a zsebekbe. Csak kérdéseink vannak, de minden kérdésre meg fogjuk keresni és meg is fogjuk találni a választ
– fogalmazott a miniszterelnök a debreceni Háborúellenes Gyűlésen.
