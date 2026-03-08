- A kormánytagok is válaszokat követelnek az aranykonvojról
Orbán-ellenes akciótervet tett közzé a szélsőséges ukrán aktivista
Már Budapestet érintő csapásmérésről is szó esett.
Ihor Zaluzniak, volt ukrán katona és szélsőséges politikai aktivista a 44 ezer követővel rendelkező Telegram-csatornáján tette közzé a 4 pontos „Orbán-ellenes akció tervét.”
Szerinte Kijevnek
1.) meg kell szakítani minden diplomáciai kapcsolatot és „ki kell menekítenie” az ukrán diplomatáit Budapestről;
2.) el kell foglalnia a kijevi magyar nagykövetséget és letartóztatni az ott dolgozókat;
3.) ultimátumban kell követelnie Magyarországtól a letartóztatott ukránok és a lefoglalt készpénz és arany visszaadását; és
4.) tíz drónegységet kell telepítenie az ukrán–magyar határra, amelyek képesek csapást mérni Budapestre.
Egy kiszivárgott hangüzeneten pedig Zalizniak már arról beszél, hogy Ukrajnának el kell foglalnia Magyarországot és másodrangú állampolgárokká tennie a magyarokat:
Végső esetben az javaslom, hogy szálljuk meg teljesen Magyarországot, hajtsunk végre egy nagyszabású népvándorlást Magyarország területére, és csak azt engedjük meg a magyaroknak, hogy az utcákat takarítsák.
Íme Ihor Zalizniak „Orbán-ellenes akcióterve”
