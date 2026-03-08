RETRO RÁDIÓ

Orbán-ellenes akciótervet tett közzé a szélsőséges ukrán aktivista

Már Budapestet érintő csapásmérésről is szó esett.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.08. 14:25
Módosítva: 2026.03.08. 15:13
orbán magyarország orosz-ukrán háború háború

Ihor Zaluzniak, volt ukrán katona és szélsőséges politikai aktivista a 44 ezer követővel rendelkező Telegram-csatornáján tette közzé a 4 pontos „Orbán-ellenes akció tervét.”

Szerinte Kijevnek 

1.) meg kell szakítani minden diplomáciai kapcsolatot és „ki kell menekítenie” az ukrán diplomatáit Budapestről; 

2.) el kell foglalnia a kijevi magyar nagykövetséget és letartóztatni az ott dolgozókat; 

3.) ultimátumban kell követelnie Magyarországtól a letartóztatott ukránok és a lefoglalt készpénz és arany visszaadását; és 

4.) tíz drónegységet kell telepítenie az ukrán–magyar határra, amelyek képesek csapást mérni Budapestre.

Egy kiszivárgott hangüzeneten pedig Zalizniak már arról beszél, hogy Ukrajnának el kell foglalnia Magyarországot és másodrangú állampolgárokká tennie a magyarokat: 

Végső esetben az javaslom, hogy szálljuk meg teljesen Magyarországot, hajtsunk végre egy nagyszabású népvándorlást Magyarország területére, és csak azt engedjük meg a magyaroknak, hogy az utcákat takarítsák.


Íme Ihor Zalizniak „Orbán-ellenes akcióterve”


 

 

