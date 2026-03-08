Orbán-ellenes akciótervet tett közzé a szélsőséges ukrán aktivista

Ihor Zaluzniak, volt ukrán katona és szélsőséges politikai aktivista a 44 ezer követővel rendelkező Telegram-csatornáján tette közzé a 4 pontos „Orbán-ellenes akció tervét.”



Szerinte Kijevnek

1.) meg kell szakítani minden diplomáciai kapcsolatot és „ki kell menekítenie” az ukrán diplomatáit Budapestről;

2.) el kell foglalnia a kijevi magyar nagykövetséget és letartóztatni az ott dolgozókat;

3.) ultimátumban kell követelnie Magyarországtól a letartóztatott ukránok és a lefoglalt készpénz és arany visszaadását; és

4.) tíz drónegységet kell telepítenie az ukrán–magyar határra, amelyek képesek csapást mérni Budapestre.

Egy kiszivárgott hangüzeneten pedig Zalizniak már arról beszél, hogy Ukrajnának el kell foglalnia Magyarországot és másodrangú állampolgárokká tennie a magyarokat:

Végső esetben az javaslom, hogy szálljuk meg teljesen Magyarországot, hajtsunk végre egy nagyszabású népvándorlást Magyarország területére, és csak azt engedjük meg a magyaroknak, hogy az utcákat takarítsák.



Íme Ihor Zalizniak „Orbán-ellenes akcióterve”

The Defense Intelligence officer of Ukraine’s Ministry of Defense, ex-Azov fighter Ihor Zalizniak, threatens 🇭🇺with war.



He wrote:

"Action plan regarding Orbán and company:



1. Sever diplomatic relations and evacuate diplomats.



2. Block the Embassy of Hungary and detain all… pic.twitter.com/T370ovo6Wj — Marta Havryshko (@HavryshkoMarta) March 6, 2026



