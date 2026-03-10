„Hiába az utaztatás!” – leleplező fotó a tiszásokról
Erős fotót osztott meg Bohár Dániel riporter a közösségi oldalán.
Két fotó, három mondat – Bohár Dániel riporter erős bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán kedd délután.
Hiába az utaztatás! Egyre kevesebben kíváncsiak a tiszásra. Somogyban sem szeretik, ha valakinek fontosabb az ukrán érdek, mint a magyar.
– olvasható a riporter közösségi oldalán közzétett képen. Mutatjuk is:
