„Hiába az utaztatás!” – leleplező fotó a tiszásokról

Erős fotót osztott meg Bohár Dániel riporter a közösségi oldalán.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.10. 16:26
Tisza Párt bohár dániel fotó

Két fotó, három mondat – Bohár Dániel riporter erős bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán kedd délután.

Csökken az érdeklődés a Tisza Párt iránt (Fotó: Máté Krisztián / metropol)

Hiába az utaztatás! Egyre kevesebben kíváncsiak a tiszásra. Somogyban sem szeretik, ha valakinek fontosabb az ukrán érdek, mint a magyar.

– olvasható a riporter közösségi oldalán közzétett képen. Mutatjuk is: 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
