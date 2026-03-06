Úgy néz ki a Telex, mintha az ukrán kormány hirdetőfala lenne
A portál egymás után emeli ki azokat a cikkeket, amelyekben az ukrán külügy a magyar hatóságokat bírálja, miközben a magyar kormány álláspontját bagatellizálni vagy relativizálni igyekszik.
A Telex hírfelülete az utóbbi időben szinte úgy néz ki, mintha az ukrán kormány üzeneteinek hirdetőfalaként működne. A portál azokat a cikkeket emeli ki oldalán, amelyekben az ukrán külügy a magyar hatóságokat bírálja, közben a magyar kormány közléseit igyekeznek bagatellizálni, ferdíteni – mutat rá a Magyar Nemzet.
A címek és a kiemelések alapján az olvasó szinte kizárólag az ukrán kormány narratívájával találkozik, miközben a magyar álláspont vagy háttérmagyarázat sokszor háttérbe szorul. Ez a szerkesztési gyakorlat azt a benyomást keltheti, hogy a portál nem pusztán tudósít a történésekről, hanem egyoldalúan erősíti az ukrán kormány kommunikációját.
A Telexen már megy a sírás
Mindez Bohár Dánielnek is feltűnt, aki a Facebook-oldalán reagált a történtekre.
Látom, hogy a Telexen már megy a sírás, hogy miért tartóztattak le Magyarországon ukrán pénzszállítókat?!
– fogalmazott. Hozzátette: szerinte inkább más kérdéseket kellene feltenni.
„Miért pont egy ukrán titkosszolgálati tábornok szállít 40 millió dollár, 35 millió euró készpénzt és kilenc kiló aranyat Ausztriából Kijevbe? Kinek a pénze ez? És még fontosabb: kié lett volna? Az ukrán háborús maffia újabb zsákmánya?” – sorolta kérdéseit, majd úgy zárta: ezek a kérdések a fontosak, nem az, hogy a magyar hatóságok végzik a dolgukat.
