Kijev a magyarokat fenyegeti az elfogott aranykonvoj miatt
Nemzetközi botrány lehet a pénzmosásból.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken jelentette be, hogy pénzmosás bűncselekmény gyanújával büntetőeljárást folytat hét ukrán állampolgár ellen. A héten előállított személyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak. Az adóhatóság közleménye szerint az eljárás megkezdésekor azonnal értesítette az ukrán konzuli szolgálatot, azonban a konzuli szolgálattól eddig a pillanatig semmilyen visszajelzés nem érkezett.
Az egyelőre tisztázatlan, hogy ez kinek a pénze és miért nem átutalással mozgatták azt.
Ukrajna a Magyarországon fogva tartott ukrán állampolgárok szabadon engedését követeli – közölte Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter péntek reggel, hozzátéve, hogy Kijev arra kéri az európai országokat: adjanak határozott választ a magyar kormány – szerinte – törvényellenes lépéseire. Ukrajna azt tanácsolta állampolgárainak, hogy ne utazzanak Magyarországra.
„Ukrán konzulok továbbra sem kaptak engedélyt arra, hogy felkeressenek hét, Budapesten túszként fogva tartott ukrán állampolgárt. A magyar fél nem adott magyarázatot az ügyben”– írta X-bejegyzésében Szibiha, aki néhány órával korábban azt is állította, nem tudják, milyen indokkal történt az őrizetbe vétel, nincsenek információik arról, hogy vannak az elfogott állampolgáraik, illetve hogyan lehetne felvenni velük a kapcsolatot – írja az MTI.
A külügyminiszter csütörtök éjjel azt írta az X-en, hogy a magyar hatóságok által őrizetbe vett ukránok „az Oszadbank ukrán állami tulajdonú bank alkalmazottai, akik a pénzintézmény két járművével szállítottak készpénzt Ausztria és Ukrajna között állami bankok közötti szokásos szolgáltatások részeként”.
„Gyakorlatilag arról van szó, hogy Magyarország túszokat ejt, és pénzt lop. Ha ez az a bizonyos erő, amelyet korábban Orbán Viktor miniszterelnök korábban bejelentett, akkor itt most egy bűnbanda erejéről van szó. Ez állami terrorizmus, ez szélhámosság” – fogalmazott Szibiha.
Kijev szerint az ukránoknak Magyarországon nem biztonságos
Az ukrán külügyminisztérium pénteki közleményében azt tanácsolta állampolgárainak, hogy ne utazzanak Magyarországra, mert „nem lehet garantálni a biztonságukat a magyar hatóságok önkényes eljárásai miatt”.
„Ha van rá mód, akkor olyan tranzitútvonalakat vegyenek igénybe, amelyek nem érintik Magyarország területét”– állt a kijevi tárca közleményében.
A magyar kormány azonnali magyarázatot követel Ukrajnától az elmúlt hónapokban Magyarországon átszállított hatalmas készpénz- és aranymennyiség ügyében. Szijjártó Péter szerint komoly kérdéseket vet fel, hogy banki tranzakciók helyett miért több száz millió dollárnyi készpénzt és aranyat szállítanak át az országon, ráadásul ukrán titkosszolgálati kötődésű személyek kíséretében.
A kormány azonnali választ és magyarázatot követel Ukrajnától a magyarországi készpénzszállítmányok ügyében, ugyanis itt „jogosan adódik a kérdés, hogy nem az ukrán háborús maffia pénzéről van-e szó” – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten a tárca tájékoztatása szerint.
A tárcavezető arról számolt be, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egy megdöbbentő bűncselekmény gyanújában folytat most nyomozást, ugyanis az ukránok az elmúlt hónapokban elképesztő mennyiségű készpénzt és aranyat szállítottak át Magyarországon.
„Január óta összesen kilencszázmillió dollárt és 420 millió eurót szállítottak át Magyarországon készpénzben, és emellett 146 kilogrammnyi aranytömböt is átvittek az országon” – tudatta.
Ezzel kapcsolatban számos súlyos kérdésünk van. Először is, hogy ez óriási mennyiségű készpénz, és vajon mi szükség van arra, hogy az ukránok ilyen óriási mennyiségű készpénzt szállítsanak. Hogyha való igaz, hogy bankok közötti tranzakcióról van szó, akkor jogosan adódik a kérdés, hogy a bankok ezt egymás között miért nem átutalással rendezik, miért van szükség arra, hogy ekkora mennyiségű készpénzben utazzon, ráadásul Magyarországon keresztül
– folytatta.
„Főleg úgy adódnak ezek a kérdések, hogy ezeknek a pénzszállítmányoknak a kíséretében olyan emberek vannak, akik egyértelmű kötődéssel rendelkeznek az ukrán titkosszolgálatokhoz. Magyarázatot követelünk arra, hogy miért szállítottak az ukránok ekkora bődületes mennyiségű készpénzt keresztül Magyarországon az elmúlt hónapokban. Mire használják ezt a pénzt, ez kinek a pénze?” – tette fel a kérdést.
Szijjártó Péter leszögezte, hogy magyarázatot és választ követelnek arra a kérdésre is, hogy ezt a pénzt csak átszállítják Magyarországon vagy időnként meg is állítják, és esetleg ezt a pénzt itt valaki Magyarországon használja, vagy valakinek az érdekében felhasználják-e itt Magyarországon.
„Jogosan adódik a kérdés, hogy itt nem az ukrán háborús maffia pénzéről van-e szó” – vélekedett.
Ezekre a súlyos kérdésekre azonnali válaszokat és magyarázatot követelünk az ukrán féltől. Amíg ez nem történik meg, addig természetesen a magyar hatóságok a lehető legalaposabb és a lehető legmélyrehatóbb vizsgálatot fogják elvégezni
– összegzett Szijjártó Péter, akinek szavait a Ripost idézte.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást, miután csütörtökön hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori titkosszolgálati tábornokot állítottak elő, akik két páncélozott pénzszállító autóval 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajnába Magyarországon keresztül.
