Kijev a magyarokat fenyegeti az elfogott aranykonvoj miatt

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken jelentette be, hogy pénzmosás bűncselekmény gyanújával büntetőeljárást folytat hét ukrán állampolgár ellen. A héten előállított személyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak. Az adóhatóság közleménye szerint az eljárás megkezdésekor azonnal értesítette az ukrán konzuli szolgálatot, azonban a konzuli szolgálattól eddig a pillanatig semmilyen visszajelzés nem érkezett.

Az egyelőre tisztázatlan, hogy ez kinek a pénze és miért nem átutalással mozgatták azt.

Ukrajna a Magyarországon fogva tartott ukrán állampolgárok szabadon engedését követeli – közölte Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter péntek reggel, hozzátéve, hogy Kijev arra kéri az európai országokat: adjanak határozott választ a magyar kormány – szerinte – törvényellenes lépéseire. Ukrajna azt tanácsolta állampolgárainak, hogy ne utazzanak Magyarországra.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter (Fotó: Maxym Marusenko / Forrás: NurPhoto/AFP)

„Ukrán konzulok továbbra sem kaptak engedélyt arra, hogy felkeressenek hét, Budapesten túszként fogva tartott ukrán állampolgárt. A magyar fél nem adott magyarázatot az ügyben”– írta X-bejegyzésében Szibiha, aki néhány órával korábban azt is állította, nem tudják, milyen indokkal történt az őrizetbe vétel, nincsenek információik arról, hogy vannak az elfogott állampolgáraik, illetve hogyan lehetne felvenni velük a kapcsolatot – írja az MTI.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter (Fotó: NurPhoto/AFP/Yevhen Kotenko)

A külügyminiszter csütörtök éjjel azt írta az X-en, hogy a magyar hatóságok által őrizetbe vett ukránok „az Oszadbank ukrán állami tulajdonú bank alkalmazottai, akik a pénzintézmény két járművével szállítottak készpénzt Ausztria és Ukrajna között állami bankok közötti szokásos szolgáltatások részeként”.

„Gyakorlatilag arról van szó, hogy Magyarország túszokat ejt, és pénzt lop. Ha ez az a bizonyos erő, amelyet korábban Orbán Viktor miniszterelnök korábban bejelentett, akkor itt most egy bűnbanda erejéről van szó. Ez állami terrorizmus, ez szélhámosság” – fogalmazott Szibiha.

Kijev szerint az ukránoknak Magyarországon nem biztonságos

Az ukrán külügyminisztérium pénteki közleményében azt tanácsolta állampolgárainak, hogy ne utazzanak Magyarországra, mert „nem lehet garantálni a biztonságukat a magyar hatóságok önkényes eljárásai miatt”.

„Ha van rá mód, akkor olyan tranzitútvonalakat vegyenek igénybe, amelyek nem érintik Magyarország területét”– állt a kijevi tárca közleményében.

A magyar kormány azonnali magyarázatot követel Ukrajnától az elmúlt hónapokban Magyarországon átszállított hatalmas készpénz- és aranymennyiség ügyében. Szijjártó Péter szerint komoly kérdéseket vet fel, hogy banki tranzakciók helyett miért több száz millió dollárnyi készpénzt és aranyat szállítanak át az országon, ráadásul ukrán titkosszolgálati kötődésű személyek kíséretében.