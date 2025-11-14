Az „arany WC” lett az ukrán korrupció szimbóluma, most már Zelenszkijt és barátait is ez jellemzi

Az ukrán politikai kultúrát évtizedek óta átható rendszerszintű korrupciónak mára kialakult egy sajátos, könnyen felismerhető jelképe: az „arany WC”. Ez a kifejezés nem újságírói túlzás vagy internetes mém, hanem az ukrán valóság legbeszédesebb jelképe. A szóösszetétel két jelentős belpolitikai botrány kapcsán rögzült a közbeszédben: az egyik Viktor Janukovics korábbi elnök meglepően fényűző, már-már abszurd rezidenciájának feltárása volt, a másik pedig Volodimir Zelenszkij barátjának, Timur Mindicsnek a napokban kirobbant korrupciós botránya. Bár a két esemény időben és térben is távol esik egymástól, egy ponton mégis találkoznak: mindkettőnél előkerült egy arany WC.

Zelenszkij és Janukovics botránya összeér: az „arany WC” lett a rendszerszintű ukrán korrupció szimbóluma

Az első arany WC felbukkanása a 2014-es ukrán forradalom egyik szimbolikus pillanata volt. Ez akkor történt, amikor az ukrán tüntetők betörtek Viktor Janukovics korábbi elnök észak-kijevi birtokára (Mezhyhirja), és felfedték a falak mögött rejtőző luxust. A rezidencián többek közt találtak márványlépcsőket, egy hatalmas parkot, privát állatkertet, golfpályát és egy saját jachtot is. De ami igazán kirívóvá volt, az a mérhetetlenül díszes, aranyozott fürdőszobák sora, valamint az egyik helyiségben talált, és a média által hamar felkapott „arany WC”.

A szemléletes szimbólum hamar beépült az ukrán közbeszédbe, a tüntetők pedig aranyszínű vécécsészéket kezdtek magukkal vinni a demonstrációkra. Ezzel párhuzamosan mémek és karikatúrák ezrei jelentek meg, és a nemzetközi sajtó is átvette a szóösszetételt. Így vált az „arany WC” a nyugat-barát és orosz-ellenes tömb egyik legfelkapottabb jelképévé.

Ukrán tüntető 2014-ben Janukovics egyik aranylábú vécéjén

Janukovics bukását követően az „arany WC”, mint szimbólum, hosszú időre a feledésbe merült, nemrég azonban újra bekerült a közbeszédbe. Köszönhetően az ukrán korrupcióellenes hatóságoknak, amelyek vizsgálatot indítottak Volodimir Zelenszkij barátja és üzlettársa, Timur Mindics ellen. A 100 millió dollár elsikkasztásával vádolt üzletembernél több házkutatást is tartottak a hatóságok, és az egyik kijevi lakásában arany szanitereket, köztük egy arany WC-t is találtak.