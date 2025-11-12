Dollárkötegek és egy színarany vécé - ez a korrupciós botrány Zelenszkij bukásához vezethet

Volodimir Zelenszkij bukásához vezethet az a most kirobbant korrupciós botrány Ukrajnában, amely egyszerre érinti közvetlenül a legmagasabb kormányzati köröket és az ukrán elnök közvetlen üzleti partnereit is - jelentette a Die Welt országos német napilap online kiadása.

Dollárkötegek és egy aranyvécé - ez a korrupciós botrány okozhatja Zelenszkij bukását. Fotó: Ripost

A korrupciós botrány középpontjában Tymur Mindics áll, aki Volodimir Zelenszkij régóta ismert bizalmasa, üzlettársa és egykori munkatársa. Mindics a 2000-es években a Kvartal-95 produkciós iroda egyik alapítója volt, amely később Volodimir Zelenszkij színészi felemelkedéséhez vezetett. Zelenszkij politikai pályára lépése után Mindics háttérbe vonult, de a médiában és az üzleti szférában megőrizte befolyását - írja a Ripost.

Zelenszkij milliárdos barátjánál a napokban tartottak házkutatást a korrupcióellenes hatóságok (NABU és SAPO) ügynökei, ami során több millió dollár és euró készpénzt foglaltak le. Az üzletembert azzal vádolják, hogy a befolyásos kapcsolatait felhasználva több 100 millió dolláros kenőpénz-ügyletekben vett részt az állami atomenergia-társaságot, az Energoatomot felhasználva. Az így szerzett pénzt pedig offshore cégeken keresztül elrejtette.

Az ügyről tartartott tájékoztatója során a NABU olyan fotókat közölt, amelyeken vastag kötegekben, táskákba tömve és asztalra halmozva ukrán hrivnya, amerikai dollár és euró látható.

⚡️ NABU has been conducting searches of Zelensky's closest friend Timur Mindich in the morning



In addition, the NABU came to the Minister of Justice, former Minister of Energy Herman Galushchenko and Energoatom with searches.



Is Trump finally tired of Bankova's corruption??? pic.twitter.com/vKnxQQQIUK — Кай из Бруннен-Джи (@djat_ir) November 10, 2025

Mint később kiderült, a nyomozók nemcsak Mindics ingatlanjait kutatták át az ügy kapcsán, hanem olyan helyszíneket is, amelyek a korábbi energiaügyi és jelenleg igazságügyi miniszterhez, Herman Haluscsenkóhoz köthetők. Ennek hatására az ukrán kormány felfüggesztette hivatalából a tárcavezetőt a vizsgálat idejére.

Felfüggesztése után Haluscsenko azt közölte, hogy sohasem vett részt korrupciós bűncselekményekben, ugyanakkor teljes körű együttműködést ígért a nyomozóhatóságokkal.

Dollar-Bündel und Gold-Toiletten – Die gefährlichen Korruptionsvorwürfe gegen Selenskyjs Vertrauten https://t.co/JCtFZ010ln pic.twitter.com/jcsoLstPKf — WELT (@welt) November 12, 2025

Az ukrán hatóságok fellépése azért keltett nagy feltűnést, mert az kifejezetten Zelenszkij kebelbarátját, Tymur Mindics üzletembert célozta. A férfi ügyvédei politikai indíttatásúnak nevezték a nyomozást, ugyanakkor különös körülmény, hogy a razziák megindítása előtt néhány órával Mindics külföldre menekült. Egyes feltételezések szerint jelenleg Ausztriában vagy Izraelben tartózkodhat.