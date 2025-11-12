RETRO RÁDIÓ

Ukrán korrupciós botrány: Zelenszkij több minisztere is távozik

Minden korábbinál súlyosabb korrupciós botrány rázta meg Ukrajnát. A szálak könnyen eljuthatnak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökig is.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.12. 17:41
Kénytelen volt lemondani posztjáról Szvitlana Hrincsuk ukrán energiaügyi miniszer annak ellenére, hogy még csak július óta volt ebben a beosztásban. A visszalépésre azután kerül sor, miután Ukrajnában kitört az elmúlt évek legnagyobb korrupciós botránya.

A szálak könnyen eljuthatnak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökig is. Fotó:  MTI/EPA

Ahogy arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, a korrupciós botrány középpontjában Tymur Mindics áll, aki Volodimir Zelenszkij régóta ismert bizalmasa, üzlettársa és egykori munkatársa. Mindics a 2000-es években a Kvartal-95 produkciós iroda egyik alapítója volt, amely később Zelenszkij színészi felemelkedéséhez vezetett. 

Zelenszkij politikai pályára lépése után Mindics háttérbe vonult, de a médiában és az üzleti szférában megőrizte befolyását. 

Zelenszkij milliárdos barátjánál a napokban tartottak házkutatást a korrupcióellenes hatóságok (NABU és SAPO) ügynökei, ami során több millió dollár és euró készpénzt foglaltak le, illetve olyan felvételek készültek, amin jól látszik, hogy még a wc is aranyból volt a férfi lakásán... Az üzletembert azzal vádolják, hogy a befolyásos kapcsolatait felhasználva több 100 millió dolláros kenőpénz-ügyletekben vett részt az állami atomenergia-társaságot, az Energoatomot felhasználva. Az így szerzett pénzt pedig offshore cégeken keresztül elrejtette. 

A német Bild arról számolt be, hogy nem a 40 éves energiaügyi miniszter a botrány egyetlen politikai áldozata, az ukrán kormány ugyanis felfüggesztette tisztségéből Herman Haluscsenko jelenlegi igazságügyi, egykori energetikai minisztert. Bár egyelőre  konkrét bizonyíték nem utal arra, hogy maga Zelenszkij közvetlenül érintett lenne, a botrány politikai súlya így is hatalmas. 

Szakértők már nem csak a gyanúsítottakat, hanem az elnök felelősségét is firtatják, hiszen sokan úgy vélik, az ő tudta nélkül nem történhetett volna ilyen mértékű visszaélés a közvetlen környezetében.

 

