Orbán Viktor elrendelte az energetikai létesítmények extra védelmét

Orbán Viktor kormányfő elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését – erről a miniszterelnök számolt be a Facebook-oldalára feltöltött videóban szerdán, a védelmi tanács ülése után.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda

A miniszterelnök azt mondta: most ért véget a védelmi tanács ülése, amit az ukrán olajblokád miatt hívott össze; január 27-e óta nem érkezik olaj a Barátság kőolajvezetéken Magyarországra. „Az adatokból egyértelmű, hogy ennek a példa nélküli leállásnak nem műszaki, hanem politikai okai vannak, az ukrán kormány az olajblokáddal gyakorol nyomást Magyarországra és Szlovákiára” – közölte. Orbán Viktor közölte azt is, hogy meghallgatta a nemzetbiztonsági szolgálatok beszámolóit, és úgy látja, Ukrajna további akciókra készül a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében.

Ezért elrendeltem a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését. Ez azt jelenti, hogy a kiemelt energetikai létesítmények közlébe katonákat és a támadások elhárítására szükséges eszközöket is telepítünk. A rendőrség a kijelölt erőművek, elosztóállomások és irányítóközpontok környékén nagyobb erőkkel járőrözik majd. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében pedig elrendeltem a drónrepülési tilalmat

– sorolta az intézkedéseket a kormányfő. „Magyarországot nem lehet zsarolni” – jelentette ki Orbán Viktor.

Facebook-videóban reagált Orbán Viktor miniszterelnök az európai vezetők február 24-én tartott kijevi találkozójára, ahol a háború folytatása mellett foglaltak állást. Ezzel kapcsolatban került szóba a 2026-os országgyűlési választások tétje is, a miniszterelnök arról beszélt: „ha ki akarunk maradni a háborúból, ha a biztonság a fontos, akkor nemzeti kormány, ha változtatunk és bemegyünk a háborúba, akkor Tisza Párt”.

A miniszterelnököt a sukorói fórum után kérdezték az európai vezetők kijevi találkozójáról, amelyen a résztvevők a háború folytatása mellett foglaltak állást. Mette Frederiksen dán kormányfő azt hangsúlyozta: továbbra is arra kell törekedni, hogy Ukrajnát a lehető legelőnyösebb helyzetbe hozzák a tárgyalások megkezdéséhez, amelyet szerinte fegyverekkel és „a lehető legszigorúbb szankciókkal” lehet elérni.