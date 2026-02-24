Orbán Viktor Magyar Péternek: Lehet kamuzni, de a hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát
A Fidesz mögött igazi emberek és igazi támogatás áll.
Lehet kamuzni, de a hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát. Legkésőbb 47 nap múlva.
Minket igazi emberek támogatnak, mert mi a magyar emberek pártján állunk.
Hajrá, magyarok! Fel, győzelemre!
- írja Orbán Viktor a Facebookon, és hangsúlyozta, a biztos választás mögött igazi emberek és igazi támogatás áll.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre